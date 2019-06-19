HABER

Göçmen kaçakçılığı çetesi lideri ve sevgilisi, Bodrum'a getirildi- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 13:18 | Son Güncelleme

BODRUM açıklarında, 3’ü çocuk 12 kaçağın yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden Suriye uyruklu çete lideri C.S., İzmir'de kaldığı evde yakalandığı sevgilisi H.H.

Göçmen kaçakçılığı çetesi lideri ve sevgilisi, Bodrum'a getirildi- Yeniden

Davut CAN- Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM açıklarında, 3’ü çocuk 12 kaçağın yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden Suriye uyruklu çete lideri C.S., İzmir'de kaldığı evde yakalandığı sevgilisi H.H. ile birlikte Bodrum'a sevk edildi. Ayrıca, gözaltına alınanların arasında, Bodrum'da faaliyet gösteren araç kiralama firmasının sahibinin de olduğu öğrenildi.
Önceki gün saat 06.51'de, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, Turgutreis Mahallesi açıklarındaki Çatal Ada'nın güneyinde, içinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin olduğu fiber teknenin battığı ihbarı geldi. Bölgeye sevk edilen 2 sahil güvenlik botu, tam 8 dakika sonra gittiği 4 mil uzaklıktaki bölgede, 23'ü Filistin, 4'ü Suriyeli, 2'si Yemen ve 2'si Somali uyruklu 31 kişiyi kurtardı. Bota çıkarılan kaçaklara, ilk müdahaleleri yapıldı. Sahil güvenlik ekipleri, kaçaklarla yaptıkları görüşmede, kayıp 12 kişinin olduğu bilgisine ulaştı. Ayrıca, teknede bulunan hiçbir kaçağa can simidi verilmediği, olaya ilk müdahale eden 2 sahil güvenlik botundaki görevlilerin suda çırpınan göçmenlere can simidi attıkları ve ardından da sırayla bota çıkardıkları belirtildi. Daha sonra bölgeye 1 dalış timi ve 1 sahil güvenlik helikopterinin yanı sıra, 1 bot daha sevk edildi. Suyun yaklaşık 35 metre derinliğinde çalışmalarını sürdüren dalış timleri, 8'i yetişkin erkek, 1'i kadın ve 3'ü çocuk 12 kaçağın cansız bedenine ulaştı. Kaçakların cenazesi, Bodrum Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelerin morglarına kaldırıldı. Kaçakların yola çıktığı 7 metrelik fiber teknede 43 kişinin olduğunu ve aşırı yük nedeniyle su aldığını belirleyen sahil güvenlik ekipleri, kaçakların organizatörlerle kişi başı 5 bin euro karşılığı anlaştığını tespit etti.
ÇETE LİDERİ BODRUM’A GÖNDERİLDİ
Olayın ardından, yasa dışı geçişi organize edenlerden olduğu şüphesiyle M.A., Muğla Emniyet Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve sorgusu yapılan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda, soruşturma genişletildi. Daha sonra yapılan baskınlarda, Bodrum’da araç kiralama işleriyle uğraşan C.U.’nun yanı sıra Suriye uyruklu B.A. gözaltına alındı. Ayrıca, soruşturma kapsamında İzmir’de de baskın düzenlendi. Yasa dışı geçişi organize eden çetenin lideri C.S. de İzmir’de sevgilisi H.H. ile kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Çift, Bodrum'a getirilerek sorgulanmaya başlandı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Selfie çekmeden duramadım' Düşündüren tuhaf tuvalet aynaları'Selfie çekmeden duramadım' Düşündüren tuhaf tuvalet aynaları
Narkotik, uluslararası sularda 12 ton toz esrar ele geçirilmesini sağladıNarkotik, uluslararası sularda 12 ton toz esrar ele geçirilmesini sağladı
İzmir Barosu'ndan LGBTİ etkinliği yasağına iptal başvurusuİzmir Barosu'ndan LGBTİ etkinliği yasağına iptal başvurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.