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Göçmen Kaçakçılığı operasyonunda 41 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 01:44 | Son Güncelleme

İZMİR merkezli 8 ilde, göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında,  eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınan 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 71 şüpheliden 41'i tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığı operasyonunda 41 kişi tutuklandı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 8 ilde, göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınan 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 71 şüpheliden 41'i tutuklandı.
Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere aracılık ettiği ileri sürülen suç örgütüne yönelik Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2'si Suriye uyruklu 71 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emnniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 71 şüpheliden 41'i tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol cezasi ile 20 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında biri yabancı uyruklu 22 şüpheli yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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