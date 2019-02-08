Göçmen kaçakçılığı şebekesinin kasası dansçı çıktı

Ekiplerin gözaltına aldığı M.S. (35) ve N.S. (34) kardeşlerin Basmane'deki otellerinde yabancı uyrukluların konaklamasını sağladıkları, Buca ilçesinde gözaltına alınan İ.G'nin (35) ise lastik bot imalatı yaptığı belirlendi.

AA muhabirinin emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, bir süre şebekeyi takip eden polis ekipleri, kent merkezi ve Konya'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmir ve Konya'da düzenlediği ve 4'ü yabancı uyruklu 12 şüphelinin yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

İZMİR (AA) - MUSTAFA YILDIRIM - Yeni bir yaşam umuduyla yollara koyulan düzensiz göçmenleri para kazanma hırsıyla Ege Denizi'nde tehlikeli yolculuğa çıkaran kaçakçılık şebekesinin "emanet kasa" olarak kullandığı kişinin, dansçılık yapan Mali uyruklu B.D. olduğu belirlendi.

Turist vizesiyle Türkiye'de bulunan ve kaçak olarak otellerde animatörlük ve dansçılık yapan B.D'nin Afrikalı olması ve dil bilmesi nedeniyle gelen teklif üzerine şebekeye katıldığı öğrenildi.

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen ve "yolcu" diye adlandırılan düzensiz göçmenlere ulaşan B.D'nin bu kişilerden topladığı paraları "emanet kasa" olarak tuttuğu belirlendi.

B.D'nin adresinde yapılan aramalarda karton çantalara doldurulmuş 95 bin 755 ABD doları ile çok sayıda pasaport ve kimlik ele geçirildi. Evde misafir edilen, yasa dışı geçişi bekleyen çok sayıda yabancı uyruklu da polis ekiplerince yakalandı.

Ekiplerin diğer şüphelilerin adreslerindeki aramalarında da 9 bin 600 avro ile 500 Kongo frangı ele geçirildi.

El konulan paraların bu yıl tek operasyonda ele geçirilen en yüksek meblağ olduğu bildirildi.

Operasyonda çeşitli ülkelere ait 242 pasaport, 38 kimlik ve 5 kredi kartı ele geçirildi.

Poşete sarılı, uyuşturucu olduğu sanılan maddeler incelenmek üzere narkotik ekiplerine, kimlik ve pasaportlar ise sahte olup olmadığının tespiti için kriminal laboratuvarına gönderildi.