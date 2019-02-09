Göçmen kaçakçılığı şebekesinin kasası dansçı çıktı

Yeni bir hayat, yeni bir yaşam umuduyla kaçak yola koyulan göçmenleri, para kazanma hırsıyla Ege Denizi’nde tehlikeli yolculuğa çıkaran kaçakçılık şebekesinin "emanet kasa" olarak kullandığı kişinin, dansçılık yapan Mali uyruklu bir kişinin olduğu belirlendi. İzmir polisinin operasyonu kameralara yansıdı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekiplerinin, İzmir ve Konya’da düzenlediği ve 4’ü yabancı uyruklu 12 şüphelinin yakalandığı operasyonun detayları ayrıntılarıyla ortaya çıktı. Şebekeyi takibe alan polisler, İzmir ve Konya’da 14 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Ekiplerin gözaltına aldığı M.S. (35) ve N.S. (34) kardeşlerin, İzmir Basmane’deki otellerinde yabancı uyrukluların konaklamasını sağladıkları, Buca ilçesinde gözaltına alınan İ.G.’nin (35) ise lastik bot imalatı yaptığı tespit edildi.
Dansçı çıktı
Gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu şüpheliden Mali uyruklu Boubacar D.’nin (36) de, şebekenin üst düzey isimlerinden olduğu ortaya çıktı. Türkiye’de bulunan ve kaçak olarak otellerde dansçılık yapan Boubacar D.’nin, Afrikalı olması ve dil bilmesi nedeniyle gelen teklif üzerine şebekeye katıldığı öğrenildi.
Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen ve "yolcu" diye adlandırılan göçmenlere ulaşan Boubacar D.’nin, bu kişilerden topladığı paraları "emanet kasa" olarak tuttuğu belirlendi. Boubacar D.’nin adresinde yapılan aramalarda karton çantalara doldurulmuş 95 bin 755 ABD doları ile çok sayıda pasaport ve kimlik ele geçirildi. Evde misafir edilen, yasa dışı geçişi bekleyen çok sayıda yabancı uyruklu da polis ekiplerince yakalandı. Diğer şüphelilerin adreslerindeki aramalarında da 9 bin 600 avro ile 500 Kongo frangı ele geçirildi. El konulan paraların bu yıl tek operasyonda ele geçirilen en yüksek meblağ olduğu bildirildi. Operasyonda çeşitli ülkelere ait 242 pasaport, 38 kimlik ve 5 kredi kartı ele geçirildi. Poşete sarılı, uyuşturucu olduğu sanılan maddeler incelenmek üzere narkotik ekiplerine, kimlik ve pasaportlar ise sahte olup olmadığının tespiti için kriminal laboratuvarına gönderildi.
Komisyon alıyormuş
Mali uyruklu Boubacar D. emniyetteki ifadesinde yaklaşık 11 ay önce çalışmak için İzmir’e geldiğini, animatör ve dansçı olduğu için otellerde iş aradığını söyledi. Bu işi yaptığı sırada göçmen kaçakçıları ile tanıştığını belirten zanlı, yabancı dil bildiği için yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyenlerle kolay irtibata geçebileceğinin söylendiğini aktardı.
İtiraf eden şahıs, "Ben Yunanistan’a geçmek isteyen yabancı uyruklularla iletişime geçiyordum. Bu kişilerden ortalama bin dolar alıyorduk. Karşıya geçme işlemi tamamlandığında ise ben payıma düşen yüzde 10 komisyonu alıyordum. Göçmenlerin pasaport ve kimliklerini ise daha sonra bana verdikleri adreslere kargo ile gönderiyordum" beyanında bulundu.
Operasyon anı kamerada, 8 tutuklama
12 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Basmane’deki otel sahiplerinden Necati S (34), Suriye uyruklu Mohamed Al N. (21), Sudan uyruklu Ali Tahir H.İ. (51), Somali uyruklu Ahmed M.S. (59) ile Mali uyruklu Boubacar D.’nin de olduğu 8 şüpheli "Göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan tutuklandı.Ekiplerin, göçmen kaçakçılığı şebekesine büyük darbe vurduğu operasyon polis kamerasınca da görüntülendi. Görüntülerde Mali uyruklu Boubacar D.’nin evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınması, evin bir odasında bekleyen yabancı uyrukluların yakalanması, ele geçirilen yüklü miktarda para ile pasaport ve kimliklerin bulunması yer alıyor.
Polisin şebeke elemanlarının evlerine girişi, ele geçirilen lastik botlar ve şüphelilerin polis helikopteri ile otoyol üzerinde takibi de görüntülere yansıdı.
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