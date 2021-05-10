“Göçmen Kaçakçılığı Sektör Oldu”

Havaların ısınmasıyla birlikte Van- Diyarbakır hattındaki göçmen hareketliliği de arttı. Sınırdaki güvenlik önlemlerine rağmen kaçak geçişler engellenemiyor. Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mahmut Kaçan’a göre, göçmen kaçakçılığı bazı yetkililerin de içinde bulunduğu bir sektör halini aldı. İran sınırından Türkiye’ye kaçak yollardan giren göçmenler, sık sık yaşadıkları trajik olaylarla gündeme geliyor. Bangladeş, Afganistan, Pakistan ve İran gibi ülkelerden gelen göçmenler, sınırdaki tüm önlemlere rağmen Türkiye’ye girebiliyor. Göçmenler Türkiye’ye girdikten sonra bazen araçlarla bazen de yürüyerek Diyarbakır’a kadar geliyor. Son yıllarda karayollarında yürüyen göçmenler sıkça görülmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2020 yılında Türkiye’ye kaçak giriş yapan 122 bin 302 göçmen yakalandı. 2021 yılında ise 5 Mayıs itibarıyla bu sayının 36 bin 898 olduğu açıklandı. Özellikle İran sınırı, bir bölümüne duvar örülmesi, sınır karakollarının bulunması, insansız hava araçlarıyla 24 saat gözetlenmesine rağmen geçişler engellenemiyor.

10 yıla yakın süre Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Van Saha Ofisi’nde çalışan Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mahmut Kaçan’a göre, göçmen kaçakçılığı bir sektör haline geldi. VOA Türkçe’ye konuşan Kaçan, göçmen kaçakçılığının büyük bir endüstri yarattığını söyledi. Geçen yıl 61 göçmenin öldüğü tekne kazasından sonra bir rapor hazırlayan Van Barosu bu konuya dikkat çekmişti. Van’da göçmen kaçakçılığına karışan askerlerle ilgili davaların bulunduğunu vurgulayan Kaçan, İran ve Pakistan sınırında da benzer durumların yaşandığını ifade etti. Kaçan, “Son yıllarda sınır hattındaki göçmen kaçakçılığı giderek sektör haline geliyor. Daha önce çok küçük çaplı kaçakçılık faaliyeti yapan insanlar bile bu alanın, risksiz ve cezasız bırakılmasını da gözeterek, bu alana kaymış durumda. Çok kısa sürelerde büyük riskler alınmadan, büyük paraların döndüğü söyleyebiliriz. Sadece Türkiye'de değil İran, Afganistan, Pakistan gibi sınırlarda çalışan asker, polis ve diğer yetkili kişilerin bir kısmının da bu çarkın içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Göçmen kaçakçıları ile çalıştıkları, göz yumdukları söylenebilir. Van'da sınır hattında çalışan birtakım askerlerin göçmen kaçakçıları ile işbirliği yaptığına dair soruşturma dosyaları var, davaya dönüşmüş dosyalar var. Bu verilerden hareketle bu tespiti yapıyoruz. Bu kadar güvenlik önlemleri rağmen, bu kadar çok insan, her yıl artan bir şekilde düzensiz yollardan Türkiye'ye giriş yapmayı başarabiliyorsa, başka bir nedenle açıklamak mümkün değil” dedi.

“Cezasızlık insan kaçakçılarını cezbediyor” Kaçan’a göre göçmen kaçakçılığını cazip hale getiren en önemli etken, cezasızlık. Geçen yılki tekne faciasından sonra tutuklanan 9 kişiden 8’inin kısa sürede serbest kaldığına dikkat çeken Kaçan, bu olaydan 6 ay önce Adilcevaz’da meydana gelen ve 9 kişinin öldüğü tekne kazasıyla ilgisi olduğu gerekçesiyle yakalananların sadece 27 gün tutuklu kaldığını ifade etti. Kaçan, “Bu suçla gözaltına alınan insanların birçoğu, kısa süre gözaltında tutuluyor. Bu tutuklama süreleri neredeyse bir ayı geçmiyor. Özellikle bu suçun ağırlaştırıcı neden olarak görüldüğü, bir örgüt çerçevesinde işleniyor olması, suç işlerken insanların yaşamlarının ruh ve fiziki bütünlüklerine yönelik eylemler ağırlaştırıcı neden oluyor. Kamuoyunun gündemine gelen bu olayda, 61 insan hayatını kaybetti, tutuklama süresi on ayı bile bulmadı. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili çok ciddi bir cezasızlık politikası yürütülüyor. Hal böyle olunca da bu alanda çalışan, suç üreten suç şebekeleri, bu motivasyonla suç işlemeye devam ediyorlar” diye konuştu.