Göçmen kaçakçılığı şüphelisi Antalya’da yakalandı

Kuşadası’nda göçmen kaçakçılığı suçundan 9 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs Antalya Manavgat’ta yakalandı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alanya-Manavgat girişi Ulualan mevkiinde gerçekleştirilen uygulamada göçmen kaçakçılığından aranan şahıs yakalandı. Ekipler tarafından durdurulan aracın sürücüsü İ.S.’nin GBT sorgusunda Kuşadası ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan 5 ayrı dosyadan kesinleşmiş 9 yıl 5 ay hapis cezasının olduğu belirlendi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İ.S. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
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