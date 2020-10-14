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Göçmen kaçakçılığı yapan sahte polislere suçüstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 10:32 | Son Güncelleme

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına çıkarmak vaadiyle yabancı uyruklu kişileri dolandıran çeteyi çökertti.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına çıkarmak vaadiyle yabancı uyruklu kişileri dolandıran çeteyi çökertti. Kendilerine polis süsü vererek yabancı uyruklu şahısları gasp eden şebeke üyelerinin yöntemi ise pes dedirtti. Nefes kesen operasyonla yakalanan sahte polisler adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, önceki akşam İstanbul’da dolandırıcılık ve gasp çetesine film gibi bir operasyon düzenlendi. Çete mensubu bir kişi, Avrupa’ya geçmek isteyen yabancı uyruklu dört kişiyle, bin 800’er TL karşılığında anlaştı. Fatih’te pazarlık yapıp yola çıkan çete üyesinin aracı, Esenyurt TEM Ispartakule mevki’inde çakarlı polis süsü verilmiş bir minibüsün içindeki aynı çeteye mensup üç kişi tarafından kesildi. Burada sözde arabada arama yapan sahte polisler, göçmenlerin mallarına el koyarak gözaltı yaptılar.
Bu sırada olay yerinden geçmekte olan polis ekipleri, sahte polis aracının yanında durdu. Polis yelekli çete üyelerinden şüphelenen trafik ekipleri, Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliği’ne haber verdi. Çete üyeleri ise yakalanacaklarını fark edip arabaya binip kaçmaya çalıştılar. Polis ekipleri ile çete üyeleri arasında film sahnelerini aratmayan kovalamaca başladı.Kısa sürede önleri kesilen çete üyeleri gözaltına alındı.
Yüzlerce mağdur var
Konuyla ilgili çalışma sürdüren Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, çete üyelerinin, geçtiğimiz hafta Esenyurt’taki bir parkta iki Irak vatandaşının kendilerine polis süsü vererek, arama bahanesiyle 6 bin dolarını çaldıklarını tespit etti. Dolandırıcılık ve gasp çetesine mensup biri kadın altı kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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