Göçmen kaçakçılığı yapan suriyeli şebekeye operasyon

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL (DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Antalya, İstanbul gibi yoğun havalimanlarından Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine sahte pasaportlarla yabancı uyruklu kişileri kaçıran bir şebekeye yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından adreslerini belirlediği şüphelilere yönelik operasyon kararı aldı. 1 Kasım Perşembe günü Fatih, Molla Gürani Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu K.I., A.A.K., B.H. ve M.S. isimli 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Polis ekipleri, şüphelilere ait adreslerde yaptığı aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 500 Euro para ele geçirdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.I., A.A.K., B.H. çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Göçmen kaçakçılığı' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklandı. Şüpheli M.S. ise Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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