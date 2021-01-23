Göçmen kaçakçılığına geniş çaplı operasyon: 92 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Göçmen kaçakçılığına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 72’si gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, suç örgütünün İstanbul’dan temin ettiği göçmenleri, örgüt üyeleri tarafından otobüs, minibüs ve otomobillerle Çanakkale, İzmir, Muğla, Kastamonu ve Sinop’a sevk ettikleri belirlendi. Şüphelilerin göçmenleri örgüte ait teknelerle yurtdışına illegal çıkışlarının sağlandığı ve yüksek meblağlarda maddi kazanç elde ettiklerini belirleyen polis ekipleri, daha önce suç örgütünün toplam 14 eylemini düzenledikleri operasyonlarla engelledi. Önceki operasyonlarda bin 477 göçmeni kurtaran ekipler, yaptıkları ara operasyonlarda 8 tekneye el koyarken gözaltına alınan 13 şüpheli ise tutuklanmıştı.

14 ilde eş zamanlı operasyon

Göçmen kaçakçılığı şebekesine yönelik geniş kapsamlı çalışmasını sürdüren polis ekipleri, bu sabah İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı geniş kapsamlı operasyon başlattı.

Örgüt Lideri, Örgüt Yöneticileri ve Örgüt Üyelerinin de aralarında bulunduğu toplam 92 şüpheli şahsın yakalanması için başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 72 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonlar kapsamında henüz yakalanamayan 20 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

