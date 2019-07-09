Göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltındaki 20 şahıs adliyede

Ege Denizi’nde yasa dışı geçişlere aracılık ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 8 ilde yapılan operasyonda, gözaltına alınan 55 kişiden 20’si Dikili Adliyesine sevk edildi.

Dikili Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 8 ilde düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla Ege Denizi’nden Yunanistan’a kaçıran suç örgütü takibe alınmış ve 9 ilde operasyonun düğmesine basılmıştı. Operasyon kapsamında, Dikili Emniyet Müdürlüğü, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 55 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilerden 20’si Dikili Adliyesine sevk edildi. İşlemleri emniyette devam eden şahısların yine adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Operasyonla ilgili ayrıntılar

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afgan uyruklu olan toplamda 704 yabancı uyruklu göçmen şahsı, 2019 yılı içerisindeki farklı tarihlerdeki operasyonda; 10 adet deniz motoru, 10 adet lastik bot, 672 adet can yeleği ile birlikte yakaladı. Göçmenlerin, güvensiz bir şekilde yasa dışı yollarla tedbir kararı uygulanan şüpheliler aracılığıyla ülke dışına kaçırılması engellendi.