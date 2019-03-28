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Göçmen kaçakçılığından 11 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 12:31 | Son Güncelleme

Bodrum’da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi.Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GİM) Grup Amirliğince düzensiz göçmenleri yurtdışına illegal yollardan kaçırmak için kurulan bir şebeke tespit edildi.

Göçmen kaçakçılığından 11 kişi adliyeye sevk edildi

Bodrum’da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi.
Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GİM) Grup Amirliğince düzensiz göçmenleri yurtdışına illegal yollardan kaçırmak için kurulan bir şebeke tespit edildi. Uzun süredir takibi yapılarak delillendirme çalışmaları tamamlanan olayla ilgili olarak, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda Muğla ve Balıkesir illerinde eşzamanlı olarak operasyon başlatıldı. Biri yabancı uyruklu olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerinin ardından 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığından 11 kişi adliyeye sevk edildi

Göçmen kaçakçılığından 11 kişi adliyeye sevk edildi

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