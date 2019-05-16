Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan bir kişi tutuklandı

Hatay’ın Yayladağı ilçesine göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yayıkdamlar Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine 34 AS 5768 plakalı bir aracı durdurdu. Araçta 13 düzensiz göçmen olduğunu tespit eden güvenlik güçleri, olay yerinden kaçmaya çalışan araç sürücüsü Mehmet T.’yi (24) göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Yakalanan göçmenlerin Suriye uyruklu oldukları ve deniz yoluyla sınırı geçerek Türkiye’ye giriş yaptıkları tespit edildi. Kaçakların yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri, gözaltına alınan Mehmet T. adlı şahsın ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildiği öğrenildi.

