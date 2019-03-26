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Göçmen kaçakçılığından yakalananlar arasında polis ve imam da var

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 14:35 | Son Güncelleme

HATAY'da resmi belgede sahtecilik yaparak göçmen kaçakçılığı yapan 14 kişilik çete çökertildi.

Göçmen kaçakçılığından yakalananlar arasında polis ve imam da var

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY'da resmi belgede sahtecilik yaparak göçmen kaçakçılığı yapan 14 kişilik çete çökertildi. Gözaltına alınanlar arasında cami imamı ve polis memuru da var.
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyruklu vatandaşlara 500 dolar karşılığında sahte evrak, kimlik ve geçici izin belgeleri düzenleyen kişilere yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 4 aylık teknik takibin ardından yapılan operasyonda aralarında polis memuru M.S. ve cami imamı olduğu belirtilen M.D.'nin de bulunduğu Suriye uyruklu M.A., M.S. ve Türk vatandaşı M.S., A.K., S.A., A.D., İ.G., M.S., M.M.A., M.B., M.A. ile A.D. gözaltına alındı. 14 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 2 mühür basımında kullanılan metal parça, 1 mühür yapımında kullanılan metal parça, Suriye uyruklu şahıslara ait kimlik yapımında kullanılan fon kağıtları, 2 harddisk, 7 cep telefonu ile bunlara ait 8 sim kartı, 1 flash bellek, sahte olduğu değerlendirilen kimlik kartları ile bunların yapımında kullanılmak üzere evrak ve dokümanlar ele geçirildi. Şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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Göçmen kaçakçılığından yakalananlar arasında polis ve imam da varGöçmen kaçakçılığından yakalananlar arasında polis ve imam da varGöçmen kaçakçılığından yakalananlar arasında polis ve imam da varGöçmen kaçakçılığından yakalananlar arasında polis ve imam da var

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