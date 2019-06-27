HABER

Göçmen kaçakçısı ehliyeti olmadığı için jandarmadan kaçmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 19:23 | Son Güncelleme

Edirne'de 10 düzensiz göçmenin öldüğü, 29'unun yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı - Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan şüphelinin, jandarmanın "Dur" ihtarına uymayarak kaçtığı öğrenildi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde 10 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Dün tedavisinin ardından gözaltına alınan Tayfun Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sürücünün ifadesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma girişimindeki Hindistan ve Pakistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni Meriç Nehri kenarına bırakmak üzere göçmen kaçakçılarıyla anlaştığını söylediği belirtildi.

Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Tayfun Ö'nün, jandarmanın "Dur" ikazına bunun için uymadığını anlattığı öğrenildi.

- Yaralıların tedavisi sürüyor

Kazada yaralanan 29 düzensiz göçmenin tedavisi, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Uzunköprü ve Keşan ilçe devlet hastanelerinde sürüyor.

Kazada yaşamını yitiren göçmenlerin cenazelerinin, yakınları tarafından teslim alınmaması halinde kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

- Kazada 10 kişi yaşamını yitirmişti

Artezyen Caddesi'nde dün Tayfun Ö. idaresindeki 80 HH 267 plakalı panelvan, jandarmanın "Dur" ihtarına uymayarak kaçmış ve bir dükkana çarparak devrilmişti.

Kazada yük ve eşya taşımak amacıyla dizayn edilen ticari kapalı kasa panelvana sığdırılan 39 düzensiz göçmenden 10'u yaşamını yitirmiş, biri sürücü olmak üzere 30 kişi yaralanmıştı.

Sürücü Tayfun Ö, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki tedavisi sonrası gözaltına alınmıştı.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Munzur Nehri'ne düşüp, kaybolan çoban 13 gündür aranıyorMunzur Nehri'ne düşüp, kaybolan çoban 13 gündür aranıyor
Denizde bitkin düşen dalgıç, feribottan atılan can simidi ile hayata tutunduDenizde bitkin düşen dalgıç, feribottan atılan can simidi ile hayata tutundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Edirne sürücü tutuklandı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü açıklaması

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Ege ve Akdeniz'de 'Antik Deniz Yolu' ortaya çıktı!

Denizin içinden 'antik yerleşim bölgesi' çıktı!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi iddialarına yanıt!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.