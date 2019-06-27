Göçmen kaçakçısı ehliyeti olmadığı için jandarmadan kaçmış

Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Tayfun Ö'nün, jandarmanın "Dur" ikazına bunun için uymadığını anlattığı öğrenildi.

Sürücünün ifadesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma girişimindeki Hindistan ve Pakistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni Meriç Nehri kenarına bırakmak üzere göçmen kaçakçılarıyla anlaştığını söylediği belirtildi.

- Kazada 10 kişi yaşamını yitirmişti

Artezyen Caddesi'nde dün Tayfun Ö. idaresindeki 80 HH 267 plakalı panelvan, jandarmanın "Dur" ihtarına uymayarak kaçmış ve bir dükkana çarparak devrilmişti.

Kazada yük ve eşya taşımak amacıyla dizayn edilen ticari kapalı kasa panelvana sığdırılan 39 düzensiz göçmenden 10'u yaşamını yitirmiş, biri sürücü olmak üzere 30 kişi yaralanmıştı.

Sürücü Tayfun Ö, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki tedavisi sonrası gözaltına alınmıştı.

