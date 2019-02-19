Göçmen kaçakçısı 'Kara Musa'ya suçüstü

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Altınözü ilçesinde göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen ve 'Kara Musa' lakabıyla tanınan M.E.E. (19), Suriyeli göçmenleri bir araca bindirmek üzereyken yakalandı.

'Kara Musa' lakabıyla tanınan ve daha önce göçmen kaçakçılığı suçundan çok sayıda kaydı bulunan M.E.E., Suriyeli göçmenleri araca bindirdiği sırada yapılan baskınla ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nce yürütülmekte olan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.E.E., Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

