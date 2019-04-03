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Göçmen kaçakçısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 15:50 | Son Güncelleme

Çanakkale’de 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan göçmen kaçakçılığı olayının zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Kadırga Koyu mevkii 1 mil açıklarında 26 Mart 2019 günü saat 03.00’da kaçak göçmenlerin teknesi batmış, 4 Afganistan uyruklu şahsın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Göçmen kaçakçısı tutuklandı

Çanakkale’de 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan göçmen kaçakçılığı olayının zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Kadırga Koyu mevkii 1 mil açıklarında 26 Mart 2019 günü saat 03.00’da kaçak göçmenlerin teknesi batmış, 4 Afganistan uyruklu şahsın cansız bedenine ulaşılmıştı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ölümle sonuçlanan göçmen kaçakçılığı olayını organize eden şüphelilerin tespitine yönelik olarak yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde, göçmen kaçakçılığı olayını organize ettiği tespit edilen Afganistan uyruklu M.I.H. isimli şüpheli şahsın kimlik bilgilerine ulaşıldı. Elde edilen bilgilerin Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşılması ve devam eden istihbari çalışmalar kapsamında Afganistan uyruklu M.I.H. isimli şüpheli şahıs 1 Nisan 2019 tarihinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ortak yürütülen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. M.I.H isimli zanlı 2 Nisan 2019 tarihinde Ayvacık’ta çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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