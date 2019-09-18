Göçmen kaçakçısı yakayı ele verdi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde jandarma güçleri tarafından yapılan operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 28 kaçak göçmen yakalanırken, onları kaçıran şüpheli ise yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Muratlı’nın İnanlı Mahallesi’nde yaşandı. Gece saatlerinde devriye görevi yapan jandarma güçlerinin şüphe üzerine durduğu aracın içerisinden toplam 28 yabancı uyruklu şahıs çıktı. Aralarında Pakistan ve Bangladeşlilerin bulunduğu 28 kaçak göçmen ile 1 organizatör, ifadeleri alınmak üzere Muratlı Jandarma Karakoluna götürüldü.

Karakolda yapılan işlemlerin ardından kaçakların Kayı’daki İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi. Organizatör olduğu tahmin edilen şüpheli Ö.K. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüpheli Ö.K. tutuklanmak üzere nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.



