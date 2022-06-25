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Göçmen kafilesinin uzun yolculuğu başladı... Binlercesi ABD sınırına akın ediyor!

25.06.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın güneyinde 4 bin kişilik yeni bir göçmen kafilesinin ABD’ye doğru yola çıktığı bildirildi. Çoğunlukla erkeklerden oluşan göçmen kafilesi, yolculuğun ilk gününde 15 kilometre yol kat etti. İşte haberin detayları...

Göçmen kafilesinin uzun yolculuğu başladı... Binlercesi ABD sınırına akın ediyor!

Meksika’da çoğunluğu Venezuela, Haiti ve Orta Amerikalı en az 4 bin kişiden oluşan yeni bir göçmen kafilesi güneydeki Chiapas eyaletinin Tapachula şehrinden yola çıktı.

HEDEFLERİNDE ABD VAR

Göçmenlerin sıcak havaya rağmen yürüyerek kuzeye doğru ilerlediği ve hedeflerinin ABD’ye ulaşmak olduğu belirtildi.

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TOPLU YÜRÜYÜŞ KARARI ALDILAR

Ülkelerini terk ederek Guatemala sınırından Meksika’ya ulaşan düzensiz göçmenler, ABD’ye olan yolculuklarına devam edebilmek için Meksikalı yetkililerden talep ettikleri ve ülkede yasal olarak seyahat edebilmelerini sağlayacak belgelerin kendilerine verilmediği için toplu halde yürüyüş kararı aldıklarını ifade etti.

İLK GÜN 15 KİLOMETRE YOL KAT ETTİLER

Çoğunlukla erkeklerden oluşan göçmen kafilesinin içinde az da olsa kadınların ve çocukların da bulunduğu göze çarpıyor. Yolculuklarının ilk gününde 15 kilometre yol kat eden göçmenler, Meksikalı yetkililerden kendilerine otobüslerle ABD sınırına ulaşmak için gerekli izinleri vermelerini talep etti.

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Meksika’da son olarak 6 Haziran’da 15 bin kişiden oluşan ve ülkedeki en büyük düzensiz göçmen hareketi kabul edilen kafile yine Tapachula şehrinden yola çıkmıştı. (İHA)

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