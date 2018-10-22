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"Göçmen karavanı"na 7 binden fazla kişi katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 22:50 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq: -''(Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan karavan) Şu anda göçmen karavanında 7 bin 233 kişinin olduğu tahmin ediliyor ve birçoğu kuzeye (ABD'ye) doğru ilerleme niyetinde''

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan ''göçmen karavanı''na 7 binden fazla kişinin katıldığını bildirdi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan yola çıkan çok sayıda göçmenin Meksika'ya ulaştığını ve uzun süre orada kalmalarının beklendiğini söyledi.

Haq, ''Şu anda göçmen karavanında 7 bin 233 kişinin olduğu tahmin ediliyor ve birçoğu kuzeye (ABD'ye) doğru ilerleme niyetinde.'' dedi.

Sözcü Haq, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in duruma ilişkin ilgili ülkelerin lideriyle konuştuğunu belirterek, Guterres'in yarın Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceğini ifade etti.

Haq, ülkelere sorunun çözümü konusunda iş birliği yapmaları çağrısında da bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını belirterek ''acil durum'' ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı.

Trump, ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltılmaya başlayacaklarını söylemişti.

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşma ümidiyle yola çıkan binlerce göçmenin oluşturduğu konvoy, Meksika'nın Guatemala sınırına dayanmıştı.

Suchiate Nehri'nde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprü ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmemişti.

Bazı göçmenlerin tel örgüleri aşarak tarafsız bölgeye geçtiği ve Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştığı bildirilmiş; polis, taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Honduraslı göçmenlerden bazıları da sallarla Meksika tarafına geçmek için Suchiate Nehri'ne atlamıştı.

Meksikalı yetkililer, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu göçmenlerden, geçerli belgeleri taşıyanların kurallara uygun biçimde ülkeye girişine izin verileceğini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD göçmen karavanı Orta Amerika

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