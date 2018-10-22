"Göçmen karavanı"na 7 binden fazla kişi katıldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan ''göçmen karavanı''na 7 binden fazla kişinin katıldığını bildirdi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan yola çıkan çok sayıda göçmenin Meksika'ya ulaştığını ve uzun süre orada kalmalarının beklendiğini söyledi.

Haq, ''Şu anda göçmen karavanında 7 bin 233 kişinin olduğu tahmin ediliyor ve birçoğu kuzeye (ABD'ye) doğru ilerleme niyetinde.'' dedi.

Sözcü Haq, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in duruma ilişkin ilgili ülkelerin lideriyle konuştuğunu belirterek, Guterres'in yarın Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceğini ifade etti.

Haq, ülkelere sorunun çözümü konusunda iş birliği yapmaları çağrısında da bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını belirterek ''acil durum'' ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı.