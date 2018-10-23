Göçmen kızı kurtarmaya çalışan polis yaşadıklarını anlattı

Bodrum'un Gümbet sahilinde 34 kişi taşıyan teknenin battığı düzensiz göçmen faciasında Filistin uyruklu bir kız çocuğunu kucağında ambulansa taşıyan trafik polisi, yaşadıklarını anlattı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğinde görevli Harun Kılıçoğlu, düzenlenen basın toplantısında denizden çıkarılan çocuğu hızla ambulansa yetiştirmek için çabaladığını aktardı.

Çocuğu hayata döndürmek için ilk olarak kalp masajı yaptığını ve kısmen de bunda başarılı olduklarını belirten Kılıçoğlu, "Zaman kaybetmemek açısından sağlıkçı arkadaşlara teslim etmeye çalıştık. Yaptığım hamle tamamen buydu." dedi.

Kendisinin de iki çocuğu bulunduğunu belirten Kılıçoğlu, bütün çocuklara kendi çocuğu gözüyle baktığını, hayat görüşünün bu şekilde olduğunu vurguladı. Kılıçoğlu, "Dinleri, dilleri ve ırkları farklı olabilir ama onlar da bizim evladımız diye düşünüyorum. Benim odaklandığım bir konu vardı. Daha fazla bir şeyle ilgilenemedim. Çocuğu ambulansa yetiştirmek için çabaladım. O anlarda bir baba ne düşünürse ben de onu düşündüm. Bu bir vicdan meselesi. Biz millet olarak, koruyan, gözeten bu insanlara kapısını açan bir devletin içinde yaşayan insanlarız. O çocuğu korumaya ve yaşatmaya çalıştım. Biz hep yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.