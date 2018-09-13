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'Göçmen konusunda dünyanın yükünü omuzlamış durumdayız'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 16:54 | Son Güncelleme

ERZURUM'daki Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret eden Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) üyesi Dilek Ertürk, "Göçmen konusunda ülke olarak dünyanın yükünü omuzlamış durumdayız" dedi.

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'daki Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret eden Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) üyesi Dilek Ertürk, "Göçmen konusunda ülke olarak dünyanın yükünü omuzlamış durumdayız" dedi. TİHEK üyesi Dilek Ertürk, beraberindekilerle Erzurum'daki cezaevlerini ve Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti. Daha sonra basın mensuplarıyla bir araya gelen Ertürk, dünya gündeminde yer alan göçmen konusuyla ilgili "Artık göçmenler, Türkiye'nin global bir sorunu. Ülkemiz de bulunduğu jeopolitik konumu gereği bu sorunla çok daha fazla yüz yüze geliyor. Dünya ülkeleri, insan odaklı bir bakış açısına sahip olmak suretiyle onlara en azından insan olma durumundan kaynaklı haklarını teslim etmek durumunda. Göçmen konusunda ülke olarak dünyanın yükünü omuzlamış durumdayız. Bunu bir kurum üyesi olarak değil, bunu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve diplomat kökenli bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Göçmenlere her türlü iç koşulu ülke olarak sağladık. 'Mülteci' gibi ayrımcı bir tanımın kullanılmaması gerek" diye konuştu. Beraberindekilerle Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret ettiklerini kaydeden Ertürk, "Ekip arkadaşlarımız da Kayseri ve İzmir'deki geri gönderme merkezlerini ziyaret ettiler. Muhtelif eksiklerimiz bulunsa da malum çok fazla göçmen akınına maruzuz. Bütün bu eksikliklere rağmen dünyanın birçok yerinde görmüş olduğum geri gönderme merkezlerinden kendi geri gönderme merkezlerimizi çok daha ileri düzeyde gördüm. Öncelikle geri gönderme merkezimizdeki yönetimimizin bize söyledikleri beni çok duygulandırdı. İnsanları suçlu değil, bir mağdur ve insan tacirlerinin eline düşüp kurtulmuş kimseler olarak görüyorlar. Ayrıca 'Bu insanlar bizim misafirimiz' dediler. Bu bakış açısıyla birçok şeyin üstesinden gelinebilir. Türkiye'nin insan hakları anlamında, göçmenlere yaklaşımı bağlamında ileride olduğunu dünya görüyor" dedi.

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