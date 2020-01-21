Göçmen konvoyu nehri aştı, sınırı geçti!

Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye gitmek için yola çıkan binlerce göçmen Guatemala üzerinden ulaştıkları Meksika sınırında uzun süredir bekLetilmeleri üzerine, iki ülke sınırını ayıran Suchiate Nehri'ne girerek karşı tarafa geçti.

Sayıları 5 bin civarında olduğu belirtilen göçmenlerin ülkeye yasadışı girişini engellemek için güvenlik önlemleri artırılsa da, çok sayıda kişi sığ nehir suyunu yürüyerek Meksika'ya girdi. Bu sırada bazı göçmenler kendilerini engellemeye çalışan güvenlik güçleriyle çatıştı. Bazı göçmenler gözaltına alınırken, polis engeline takılan bazı göçmeler de Guatemala tarafına geri dönmek zorunda kaldı.

UZUN BEKLEYİŞ

Guatemala'nın Meksika sınırındaki Tecun Uman kentine ulaşan göçmenlerin bir süredir, Meksikalı güvenlik güçlerinin kapattığı Rodolfo Robles ve Hidalgo sınır kapılarında bekliyordu. Çoğunluğu Honduraslı olan göçmenlerden bazılarına ülkeye giriş izni verilmemesi üzerine kalabalık bir grup yasadışı yollarla Meksika'ya girmek için nehre doğru harekete geçti.

Ingrid isimli 18 yaşındaki bir Honduraslı göçmen, "Buraya kalmaya gelmedik, sadece diğer tarafa geçmek istiyoruz. Yeniden ülkeme dönmek istemiyorum çünkü orada hiçbir şey yok, sadece açlık var" dedi.