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Göçmen krizi: Lukaşenko ile ilk temas Merkel'den

15.11.2021 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa, Belarus'taki göçmen krizine karşı diplomasi trafiğini hızlandırdı.

Göçmen krizi: Lukaşenko ile ilk temas Merkel'den

Macron, Putin'le bir görüşme gerçekleştirirken Merkel de Belarus lideri Lukaşenko ile krizle ilgili ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu akşam Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizi ve Ukrayna'nın doğusunda tırmanan gerginlikle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, göçmen krizinin çözümünde Rusya'nın da rol almasının üzerinde durulduğu belirtilerek Paris'in görüşmenin sınırdaki gerginliğin giderilmesine olumlu katkıda bulunmasını umduğu da vurgulandı.

Kremlin kaynakları da Putin'in Macron'a Avrupa Birliği (AB) liderlerinin sorunu doğrudan Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'yla konuşması gerektiğini söylediğini aktardı. Putin'in Polonya güvenlik güçlerinin, sınırdaki göçmenlere sert müdahalede bulunmasını eleştirdiğini de belirtildi.

Elysee Sarayı, yaklaşık bir saat 45 dakika süren görüşmede Macron'un Ukrayna'yla ilgili endişesini de aktardığı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasına dikkat çektiğini kaydedildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rusya'nın Ukrayna sınırında "büyük ve olağanüstü" bir askeri hareketlilik gözlemlendiğini ifade ederek bugün Moskova'yı uyaran bir açıklama yapmıştı.

Merkel-Lukaşenko görüşmesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de akşam saatlerinde Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'yla Polonya sınırındaki göçmen krizini görüştüğü açıklandı. Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, gerçekleştirilen telefon görüşmesinde özellikle sınırdaki göçmenlere insani yardımın gerekliliği üzerinde durulduğunu, Merkel ve Lukaşenko'nın bu konuyla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Merkel, böylece Belarus'ta geçen yılki tartışmalı seçimin ardından Lukaşenko'yla görüşen ilk AB lideri oldu. Belarus'un resmi haber ajansı Belta, görüşmenin 50 dakika sürdüğünü aktardı.

AB, Lukaşenko'yu göçmenleri geçen yılki yaptırımların intikamını almak için kasıtlı olarak AB sınırına göndermekle suçluyor. Lukoşenko, Ağustos 2020'de hile karıştığı iddia edilen tartışmalı seçimleri kazanmış ve kitlesel hükümet karşıtı protesto gösterileri şiddet kullanılarak bastırılmıştı. AB, Belaruslu yetkililerin bir Ryanair uçağını Minsk'e inmeye zorlayarak uçaktaki muhalif bloger Roman Protasseviç'i gözaltına almasının ardından da Belarus'a karşı bir dizi yaptırım uygulama kararı almıştı.

AB, göçmen krizi nedeniyle Belarus'a karşı yeni bir yaptırım listesi daha hazırladı.

DW,AFP / SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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