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Göçmen kuşların kış durağı Kızılırmak Deltası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 11:07 | Son Güncelleme

Samsun'da 56 bin hektarlık alana sahip ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kışı geçirmek için Sibirya'dan göç eden kuşlar, renkli görüntüler oluşturdu - Deltaya aralık ayı başından bu yana gelmeye başlayan yeşilbaş ördekler, turistleri ve kuş araştırmacılarını cezbediyor

İLYAS GÜN - Samsun'da, 56 bin hektarlık alana sahip ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kışı geçirmek için Sibirya'dan göç eden kuşlarla renklendi.

Samsun'da 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kışın gelişiyle şenlendi. Deltada, Türkiye'de bulunan 400 civarındaki kuş türünden 356'sı görülebiliyor. Deltaya aralık ayı başından bu yana gelmeye başlayan yeşilbaş ördekler, turistleri ve kuş araştırmacılarını da cezbediyor. Balıkçıl kuşlar, deltadaki göller ve kanallarda balık avlayarak beslenmeye çalışıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deltanın 21 bin 700 hektarlık bölümünün sulak alan, 5 bin 174 hektarlık kısmının ise yaban hayatı geliştirme sahası olduğunu söyledi.

Deltada 356 kuş türü bulunduğuna işaret eden Terzioğlu, "Bunların bazıları kış aylarını burada geçirdikten sonra Sibirya'ya dönüyor. 140 kuş türü ise Kızılırmak Deltası'nda üremeyi tercih ediyor. Leylek, turna, saz horozu, yeşilbaş ördek, Macar ördek, kızılbalıkçıl, erguvani balıkçıl gibi türler, üremeyi burada yaptıktan sonra geldikleri bölgelere gidiyor." dedi.

- Kızılırmak Deltası

Samsun'da 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerini kapsayan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgenin de içinde yer aldığı Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.

İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları, sulak alanları ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan delta, 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmıştı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu Göçmen kuşlar kızılırmak deltası Samsun

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