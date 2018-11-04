Göçmen Olarak Kabul Edilen 2,5 Milyon Kişi ABD’ye Gelmek İçin Sıra Bekliyor

ABD’de Başkan Donald Trump’ın göreve başlamasının ardından göçmenlik işlemlerinde ciddi gecikmelerin yaşandığı öne sürülen Amerika Dışişleri Bakanlığı’na bağlı ‘Ulusal Vize Merkezi’, kapılarını Amerikan Göçmenlik Avukatları Birliği’ne açtı.
ABD’nin 50 ayrı eyaletinde faaliyet gösteren Amerikan Göçmenlik Avukatları Birliği’nin 30 kişiden oluşan heyeti, New Hampshire eyaletinin Portsmouth kentindeki Ulusal Vize Merkezi’nde göçmenlik yetkilileriyle bir araya gelerek gecikmeleri önleyecek tedbirlerin alınması için karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Amerikan Göçmenlik Avukatları Birliği’nin, Ulusal Vize Merkezi’ne gönderdiği heyette New York Barosu göçmenlik avukatı Cahit Akbulut’da yer aldı. Akbulut, merkezin heyete kapılarını açarak işlemlerin değerlendirmeleriyle ilgili tüm safhalar hakkında yerinde bilgi verdiğini, göçmenlik işlemlerinin kolaylaştırılması ve gecikmelerin önlenmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
Avukat Akbulut VOA Türkçe’ye, Amerikan Göçmenlik Avukatları Birliği heyeti ve Ulusal Vize Merkezi yetkilileri arasındaki görüşmeleri ve ABD’ye yerleşmesi onaylanan göçmenlerle ilgili son işlemlerin yapıldığı ana merkezle ilgili izlenimlerini aktardı.
Akbulut, “Göçmenlik Dairesi (USCIS), ABD’ye birinci ve ikinci derecede yakınlık, özel yetenek, loto ve nişanlılık gibi yollarla göçmen başvurularını değerlendirip göçmen olarak yerleşmesini onayladıktan sonra son işlemlerin yapılması için de göçmenlerin belgelerini Ulusal Vize Merkezi’ne gönderir. Bu merkez oldukça hayati önem taşır çünkü yurtdışındaki göçmenlerin son konsolosluk randevuları da burada hazırlanır ve gerekli ülke konsolosluklarına gönderilir. Son yıllarda yaşanan aksaklıklar, birikmeler ve gecikmeleri karşılıklı olarak değerlendirdik. Çok faydalı oldu“ dedi.
700 kişi gece yarısına kadar çift vardiya çalışıyor
Gecikmelerin temelinde Ulusal Vize Merkezi’nin elindeki dosya sayısının fazlalığı ve dosyaların online sisteme yüklenmesi olduğunu kaydeden Akbulut, “Ulusal Vize Merkezi’nin elinde Göçmenlik Dairesi tarafından onaylandıktan sonra son işlemlerinin yapılması için bekleyen 2,5 milyon dosya var. Bir başka deyişle Amerika’ya göçmen olarak kabul edilen 2,5 milyon kişi son işlemlerinin yapılması için Ulusal Vize Merkezi’nde sıra bekliyor“ dedi. Akbulut, merkezde yaklaşık 700 kişinin iki vardiya olmak üzere sabah 07:30’dan gece 12:30’a kadar çalıştığını belirterek, “Çift vardiya çalışılmasına rağmen biriken 2,5 milyon dosyanın dışında göçmenlik yetkilileri bize her ay 30 bin yeni göçmenin kabul edilip kendilerine işlemlerinin yapılması için gönderildiğini belirttiler. Bu da bize gösteriyor ki ABD’ye her yıl, bu sırada olan 2,5 milyon kişi dışında 360 bin yeni göçmen kabul ediyor“ dedi.
“Yılbaşından sonra işlemler hızlanacak”
Akbulut, Ulusal Vize Merkezi göçmenlik yetkileriyle yaptıkları görüşmede işlemlerdeki yavaşlamanın diğer bir nedeninin de işlemlerin online yapılması için yapılan çalışmalar olduğunu söyledi. Göçmenlik yetkilerinin kendilerine işlemleri online yapmak için bir süredir yürüttükleri çalışmaların sonuna geldiğini, dosyaların yüzde 70’lik bölümünün online olarak işlendiğini, kalan yüzde 30’luk bölümünü de yılsonuna kadar tamamlayacaklarını ifade ettiklerini belirten Akbulut, “bize ifade ettiklerine göre dosyaların fiziki olmak yerine online olarak işlem görmesiyle Ulusal Vize Merkezi rahatlayacak. Yılbaşından sonra işlemler daha hızlı ilerleyecek” dedi.
Yeni göçmenler en fazla Çin Hindistan Meksika ve Filipinler’den gelecek
Akbulut, Ulusal Vize Merkezi’nde 2.5 milyon dosyanın yığılma gerekçesinin bazı bekleme süreleri ve kotalar olduğunu belirterek, “Green Card sahibi bir kişi kardeşi için başvurmuşsa 12 yıl sürüyor işlemler. İki yıl da Göçmenlik Dairesi onaylıyor, bekleme süresi olduğu için dosya bazen 8-10 senede Ulusal Vize Merkezi’nde beklemek durumunda kalıyor. Göçmen olarak kabul edilen kişilerin ülkelerine göre de kota ve bekleme durumları var. Yeni göçmen olarak ABD’ye gelmek için sırada olanlar arasında en fazlası Çinliler sonra Hindistan, Meksika ve Filipinler yer alıyor. Bu ülkelere de kota var. Yığılmaların bir başka nedeni de bu” dedi.
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