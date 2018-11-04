Göçmen Olarak Kabul Edilen 2,5 Milyon Kişi ABD’ye Gelmek İçin Sıra Bekliyor

Akbulut, “Göçmenlik Dairesi (USCIS), ABD’ye birinci ve ikinci derecede yakınlık, özel yetenek, loto ve nişanlılık gibi yollarla göçmen başvurularını değerlendirip göçmen olarak yerleşmesini onayladıktan sonra son işlemlerin yapılması için de göçmenlerin belgelerini Ulusal Vize Merkezi’ne gönderir. Bu merkez oldukça hayati önem taşır çünkü yurtdışındaki göçmenlerin son konsolosluk randevuları da burada hazırlanır ve gerekli ülke konsolosluklarına gönderilir. Son yıllarda yaşanan aksaklıklar, birikmeler ve gecikmeleri karşılıklı olarak değerlendirdik. Çok faydalı oldu“ dedi.

​700 kişi gece yarısına kadar çift vardiya çalışıyor

Gecikmelerin temelinde Ulusal Vize Merkezi’nin elindeki dosya sayısının fazlalığı ve dosyaların online sisteme yüklenmesi olduğunu kaydeden Akbulut, “Ulusal Vize Merkezi’nin elinde Göçmenlik Dairesi tarafından onaylandıktan sonra son işlemlerinin yapılması için bekleyen 2,5 milyon dosya var. Bir başka deyişle Amerika’ya göçmen olarak kabul edilen 2,5 milyon kişi son işlemlerinin yapılması için Ulusal Vize Merkezi’nde sıra bekliyor“ dedi. Akbulut, merkezde yaklaşık 700 kişinin iki vardiya olmak üzere sabah 07:30’dan gece 12:30’a kadar çalıştığını belirterek, “Çift vardiya çalışılmasına rağmen biriken 2,5 milyon dosyanın dışında göçmenlik yetkilileri bize her ay 30 bin yeni göçmenin kabul edilip kendilerine işlemlerinin yapılması için gönderildiğini belirttiler. Bu da bize gösteriyor ki ABD’ye her yıl, bu sırada olan 2,5 milyon kişi dışında 360 bin yeni göçmen kabul ediyor“ dedi.