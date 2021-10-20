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  4. Göçmen sağlığı merkezinde doktor dehşeti! Meslektaşını tüfekle vurdu

Göçmen sağlığı merkezinde doktor dehşeti! Meslektaşını tüfekle vurdu

20.10.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Hasan Çayır, daha önce tartıştığı Dr. Ahmet Dikmen'i tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Dikmen, kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Göçmen sağlığı merkezinde doktor dehşeti! Meslektaşını tüfekle vurdu

Olay, saat 10.00 sıralarında, Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Hasan Çayır, daha önce tartışma yaşadığı Dr. Ahmet Dikmen ile sabah bir kez daha tartıştı. Çayır, aracında bulundurduğu tüfeği alıp, aile sağlığı merkezine girdikten sonra Dikmen'e ateş açtı.

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Vücudunun birçok yerinden vurulan Dikmen, meslektaşlarının ve personelin müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis de Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'ni güvenlik şeridiyle çevirip, personelin ifadesine başvurdu.

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Ağır yaralı Ahmet Dikmen, tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hasan Çayır ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin
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