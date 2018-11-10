Göçmenler Amerika'ya Doğru Yollarına Devam Ediyorlar

Yüzlerce göçmen Cuma günü Mexico City’deki Jesus Martinez Stadyumu’ndan ayrılarak bir kez da kuzeye, Amerika’ya doğru yola çıktılar.
Mexico City’de bir hafta önce hazırlanan kamp alanında 5 bin kadar göçmen konaklıyor. Orta Amerika’dan yola çıkıp, Amerika sınırına doğru yol alan göçmenlere burada konaklama ve tıbbi yardım imkanları sağlanıyor.
Amerika’ya doğru seyahat eden göçmenler, Honduras, Guetamala, El Salvador, Nikaragua gibi ülkelerden, bu ülkelerdeki kötü yaşam koşulları ve şiddet eylemlerinden kaçmak amacıyla yola çıkmış durumdalar.
Daha fazla bekleyemeyeceklerini söyleyerek yeniden yola çıkan yüzlerce göçmen stadyumu terk ederken, binlerce göçmense Birleşmiş Milletler ya da diğer yardım kuruluşlarının kendilerini kuzeye doğru götürecek otobüsler temin etmelerini bekliyorlar.
Mexico City şehri yetkilileri göçmenlere, şehrin en kuzey noktasına kadar ücretsiz metro hizmeti sağlıyorlar. Oradan sonra da göçmenler, daha kuzeybatıdaki Queretaro şehrine yöneliyorlar.
Kafiledeki bu göçmenlerin son duraklarının Amerika’nın California eyaletine sınırı olan Tijuana şehrine ulaşmaları bekleniyor.
Amerika Başkanı Donald Trump, göçmenlerin Amerika sınırını geçmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Trump göçmen kafilesinin içerisinde suçluların, teröristlerine ve ortadoğuluların olduğunu söylüyor.
Trump, sınıra Amerika askerlerini yığmasının kendisinin bu konuyu ne kadar ciddiye aldığının bir göstergesi olduğunu söylüyor.
Meksikalı insan hakları yetkilileri göç etmekte olan kişilerin neredeyse tamamının, kadınlar çocuklar ve yaşlılardan oluştuğunu söylüyor. Kafile içerisinde görülen erkeklerin de aileleriyle beraber seyahat eden kişiler olduklarını belirtiyorlar.
Büyük bir göçmen kafilesi Honduras’ın San Pedro Sula şehrinden 13 Ekim’de yola çıktı. Bunun dışında da irili ufaklı birçok grup kuzeye, Amerika’ya doğru yollarına devam ediyorlar.
6 Kasım’da yapılan ara seçimler öncesinde Trump rakibi demokratları, göçmenlere sınırları açmakla suçlamış ve Cumhuriyetçilerin bunu önleyeceğini söylemişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu
Atatürk anmasında Vali'den 'Hepsini görevden alın' talimatı
Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!
İzmir'e kadın aday! AK Parti'de bu isim konuşuluyor
Suudi Arabistan'a giden devlet başkanından haber alınamıyor
Büyük ikramiyeyi tam 14 kez tutturdu! Sırrını açıkladı
Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı
İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum