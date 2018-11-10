Göçmenler Amerika'ya Doğru Yollarına Devam Ediyorlar

Yüzlerce göçmen Cuma günü Mexico City’deki Jesus Martinez Stadyumu’ndan ayrılarak bir kez da kuzeye, Amerika’ya doğru yola çıktılar.

Mexico City’de bir hafta önce hazırlanan kamp alanında 5 bin kadar göçmen konaklıyor. Orta Amerika’dan yola çıkıp, Amerika sınırına doğru yol alan göçmenlere burada konaklama ve tıbbi yardım imkanları sağlanıyor.

Amerika’ya doğru seyahat eden göçmenler, Honduras, Guetamala, El Salvador, Nikaragua gibi ülkelerden, bu ülkelerdeki kötü yaşam koşulları ve şiddet eylemlerinden kaçmak amacıyla yola çıkmış durumdalar.

Daha fazla bekleyemeyeceklerini söyleyerek yeniden yola çıkan yüzlerce göçmen stadyumu terk ederken, binlerce göçmense Birleşmiş Milletler ya da diğer yardım kuruluşlarının kendilerini kuzeye doğru götürecek otobüsler temin etmelerini bekliyorlar.

Mexico City şehri yetkilileri göçmenlere, şehrin en kuzey noktasına kadar ücretsiz metro hizmeti sağlıyorlar. Oradan sonra da göçmenler, daha kuzeybatıdaki Queretaro şehrine yöneliyorlar.

Kafiledeki bu göçmenlerin son duraklarının Amerika’nın California eyaletine sınırı olan Tijuana şehrine ulaşmaları bekleniyor.