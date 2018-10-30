Göçmenler Amerika'ya İlerlerken Pentagon Sınıra 5200 Asker Daha Gönderiyor

McAleenan, Amerika sınırından geçmeye çalışan kişilerin tutuklanacağını ve sığınma başvurularının kanunlar çerçevesinde değerlendirileceğini belirtti. McAleenan ayrıca gözaltına alınan kişilere yasalara ve insan haklarına uygun şekilde muamele edileceğini söyledi.

Bu gruptan bazı kişiler de Meksika polisinin engelleme çabalarına karşın aradaki nehiri geçerek Meksika’ya geçmeyi başardı.

Öte yandan yaklaşık 3 bin kişilik ikinci bir grup da Guetamala Meksika sınırına yaklaşmış durumda.

Sınır ve Gümrük Muhafaza Şefi Kevin McAleenan da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 3500 kişinin Meksika’dan Amerika sınırına doğru ilerlediklerini söyledi.

General O’Shaughnessy, halen sınır bölgesine sevk edilmiş olan 2100 ulusal muhafıza ek olarak 5200 askerin daha sınıra gönderileceğini söyledi.

Sınır ve Gümrük Muhafaza Şefi, kalabalık grup halinde hareket etmenin bir ayrıcalığı olmayacağını ve bunun da yasal bir yol olmadığını ve ekstra bir güvenlik sağlamadığını söyledi. McAleenan ayrıca, Amerika’da mahkemelerin genelde sığınma başvurularını reddettiğini hatırlattı ve Meksika’nın bu kişilere sunduğu, sığınma ve çalışma hakkını hatırlatarak, bunun önemli bir imkan olduğunu belirtti.

McAleenan, Amerika’nın, çoğu insan kaçakçılarının kötü muamelesine maruz kalan 1900 kişiyi hergün sınırda gözaltına aldığını hatırlattı.

Başkan Donald Trump da konuyla ilgili Twitter’dan son derece sert bir mesaj verdi ve “Bu, ülkemizin işgali anlamına geliyor ve ordumuz sizi bekliyor” diye yazdı.

Başkan Trump bir kez daha herhangi bir kanıt ortaya koymamasına karşın, gelen kişiler arasında son derece kötü insanların ve çete üyelerinin bulunduğunu ileri sürdü.

Trump ayrıca grubun içerisinde Ortadoğuluların da bulunduğunu söyledi.

Dünyanın uyuşturucu ve suç çeteleri açısından en tehlikeli ülkelerinden biri olan Honduras’tan bir grup göçmen, bu ayın ilk haftasında Amerika’ya doğru yola çıkmışlardı.