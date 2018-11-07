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"Göçmenler, bizim yakın olmamız sayesinde kurtuldular"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 12:40 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında batan teknedeki düzensiz göçmenleri denizden çıkararak teknesine alan balıkçılardan Uğur Mecit Geçen, adeta zamanla yarıştıkları olayı anlattı - Balıkçı Geçen: "Olay yerine hızlıca ulaştık. Gittiğimizde denizde 10-12 kişinin olduğunu gördük. Bunlar dağınık bir şekildeydi ama batan tekneden herhangi bir iz yoktu. Kişiler suyun üstündeydi. Hepsini tek tek denizden teknemize aldık" - "Bizim yakın olmamız sayesinde kurtuldular. Bir an önce olaya müdahale edebildik. Biz gittiğimizde can yeleği, simitler ve araba şambrelleri üzerinde yüzeyde durmaya çalışıyorlardı"

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR/DERVİŞ ÇÖMEZ - Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında batan teknedeki düzensiz göçmenleri denizden çıkararak teknesine alan balıkçılardan Uğur Mecit Geçen, olay yerine hızlıca ulaştıklarını ve göçmenleri tek tek kurtardıklarını anlattı.

Kızkalesi Mahallesi'nde balıkçılık yapan Geçen, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde teknesiyle balık avlarken Sahil Güvenlik Komutanlığından batan bir tekneyle ilgili "acil yardım" çağrısı aldıklarını söyledi.

Batan teknede düzensiz göçmenlerin olduğunun bildirildiğini aktaran Geçen, olayın meydana geldiği yeri öğrenip bölgeye hareket ettiğini ifade etti.

Geçen, olay yerine hızlıca ulaştığını anlatarak, "Gittiğimizde denizde 10-12 kişinin olduğunu gördük. Bunlar dağınık bir şekildeydi ama batan tekneden herhangi bir iz yoktu. Kişiler suyun üstündeydi. Hepsini tek tek denizden teknemize aldık. Daha sonra diğer balıkçı arkadaşlar da geldi. Bize sayının çok olduğu söylendi, o yüzden biz diğer tekneleri de çağırmıştık. Hiçbirinde herhangi bir yaralanma ve zarar olmadan tamamını Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettik." diye konuştu.

- "Bir an önce olaya müdahale edebildik"

Olayın kendilerine yakın bir bölgede meydana gelmesi sayesinde kısa sürede yardıma gidebildiklerinin altını çizen Geçen, "Bizim yakın olmamız sayesinde kurtuldular. Bir an önce olaya müdahale edebildik. Biz gittiğimizde can yeleği, simitler ve araba şambrelleri üzerinde yüzeyde durmaya çalışıyorlardı." dedi.

Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında gece saatlerinde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne batmış, 11'i Suriyeli 12 kişi bölgeye giden balıkçılar tarafından kurtarılmıştı.

Tekneyle karaya getirilen 11 Suriyeli sağlık kontrolleri için ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine götürülmüş, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen kişi ise gözaltına alınmıştı.

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Erdemli Kızkalesi Mersin

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