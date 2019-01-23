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Göçmenler de "Öykü"ye kök hücre vermek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 13:43 | Son Güncelleme

İzmir'de yaşayan göçmenler, kök hücre bağışı ve kan bağışında bulunmak için Sağlık Bakanlığına dilekçe verdi - Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi Başkanı Mete Hüsünbeyi: - "Mevzuatımızda kök hücre bağışı için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu söz konusudur. Oysaki ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan sayıları 4 milyon civarında olduğu ifade edilen mültecilerle, göçmenler de bulunmaktadır. Bu insanlarımızdan da sağlanabilecek ilik nakli pekala birçok lösemi hastasına umut olabilir" - Afgan Mülteci Abide Tevekkulli: - "Kimliklerimiz değişik olabilir ama yüreklerimiz bir"

İZMİR (AA) - İzmir'de hayatlarını sürdüren mülteci ve göçmenler, kök hücre ve kan bağışında bulunmak için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulundu.

Konak Mülteci Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi Başkanı Mete Hüsünbeyi, İzmir'de, lösemi hastalığı teşhisi konulan 3,5 yaşındaki Öykü Arin için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasının yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Kampanyanın sadece minik Öykü için değil tüm lösemi hastalarına umut olduğunu belirten Hüsünbeyi, "Mevzuatımızda kök hücre bağışı için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu söz konusudur. Oysaki ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan sayıları 4 milyon civarında olduğu ifade edilen Uluslararası Koruma veya Geçici Koruma Statüsü almış mültecilerle, göçmenler de bulunmaktadır. Bu insanlarımızdan da sağlanabilecek ilik nakli pekala birçok lösemi hastasına umut olabilir." dedi.

Bu sebeple Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi olarak Sağlık Bakanlığına dilekçe verdiklerini ifade eden Hüsünbeyi, "Kızılay tarafından verilen bilgiye göre bahsi geçen kişilerin izlenebilirliğinde yaşanabilecek sıkıntılar olabileceği ifade edilmiştir. Elbette bu konudaki haklılık payı yok sayılmaz ama öte yandan kamunun olanaklarının yanı sıra mülteci ağları ile söz konusu izlenebilirliğinin sağlanması pekala mümkündür." diye konuştu.

Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali ise hem kan hem de kök hücre bağışı konusunda ellerinden geleni yapmak istediklerini aktardı.

- "Kimliklerimiz değişik olabilir ama yüreklerimiz bir"

Afganistan uyruklu Abide Tevekkulli ise 7 yıldır Türkiye'de yaşadığını, Türk milletinin yardımseverliğinden çok memnun kaldığını belirtti.

Tevekkulli, "Hepiniz yardımseversiniz biliyorum, elinizden ne geliyorsa bizim için yaptınız ve Müslüman ülkeler arasında en çok yardımsever olan sizsiniz. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Siz yardım ederken kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz biliyorum. Biz de sizin için bir şeyler yapmak istiyoruz. Eğer böyle bir şey bizim elimizden gelirse biz de mutluluğu yaşamak istiyoruz. Bizim kimliklerimiz değişik olabilir ama yüreklerimiz bir." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kan bağışı Kök hücre lösemi Öykü Arin

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