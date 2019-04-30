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Göçmenler Diyarbakır’da yaşama tutunmaya çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 14:18 | Son Güncelleme

Yasa dışı yollardan Türkiye’ye gelen Afgan, Özbek ve Türkmenlerin de bulunduğu 200’den fazla göçmen, geldikleri Diyarbakır’da otogar ve yanındaki cami inşaatında kalarak yaşama tutunuyor.Ülkelerindeki yoksulluk ve iç savaş nedeniyle yasa dışı yollarla İran’a, oradan da Türkiye’ye geçen Afgan, Özbek ve Türkmenlerden oluşan yaklaşık 200 kişilik göçmen grubu İstanbul’a oradan da Avrupa’ya geçme haliyle Diyarbakır’da bırakıldı.

Yasa dışı yollardan Türkiye’ye gelen Afgan, Özbek ve Türkmenlerin de bulunduğu 200’den fazla göçmen, geldikleri Diyarbakır’da otogar ve yanındaki cami inşaatında kalarak yaşama tutunuyor.
Ülkelerindeki yoksulluk ve iç savaş nedeniyle yasa dışı yollarla İran’a, oradan da Türkiye’ye geçen Afgan, Özbek ve Türkmenlerden oluşan yaklaşık 200 kişilik göçmen grubu İstanbul’a oradan da Avrupa’ya geçme haliyle Diyarbakır’da bırakıldı. Ellerindeki paraları bittiği için batı illerine gidemeyen göçmen grubu, otogar ve yakınındaki cami inşaatında kalıyor. Çevredeki esnaf, aileler ve Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi tarafından yiyecek, elbise ve ilaç ihtiyaçları karşılanan göçmen grubu, zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyor.
Özbekistanlı Murat Murattenha, Afganistan’dan İran’a kadar gelip oradan da Van’a ve çeşitli yollardan Diyarbakır’a geldiklerini ifade etti. Murattenha, "Biz kaçak yollardan geldik, çok sıkıntı yaşadık. Yiyecek bir şey yok, içecek bir şey yok, elbise yok. Çok zor durumda geldik. Sınırdan geçtiğimiz zaman ölüler gördük. 10-15 kişi her sınırda ölmüştü. Çok zor durumda geldik buralara kadar. Biz 200 kadar varız. Gelirken arabada kaza geçirdi 6 kişi öldü. Çocuklarda vardı Aileleri vardı anneleri öldü orada 2 çocuk yetim kaldı. Bizleri İstanbul’a kadar götüreceklerdi. İstanbul’dan sonra arkadaşları kendileri Avrupa’ya gideceklerdi, İstanbul’da çalışacak olanlar vardı. Afganistan’ın durumu çok kötüydü, savaş vardı o yüzden buraya geldik. Biz istiyoruz ki bizi direkt götürsünler İstanbul’a kadar otobüsle götürsünler başka bir şey istemiyoruz. Biz yemek versinler yardım etsinler" dedi.

"Kimlikleri olmadığı için hiçbir yere gidemiyorlar"
Çevre sakinlerinden Mustafa Yalçın, göçmenleri geçen cuma gecesi gelip gruplar halinde kümelendiklerini söyledi. Yalçın, "Vatandaşlardan topladığımız yardım ile yemek getirdik, yemek verdik. Sonra Kızılay’ın bilgisi vardı, Kızılay artık olaya el koydu. Kızılay’da kendi imkanlarında yemek vermeye çalıştı. Bizim tanıdığımız arkadaşlara da bilgi verdik sağ olsunlar elbise yardımı, ayakkabı yardımı, battaniye yardımı ve son günlerde Diyarbakır geceleri çok soğuk oluyordu sağlık sorunları yaşanmaya başlandı. Onlara kısmi olarak ilaç dağıtmaya başladık. Kimlikleri olmadığı için hiçbir şekilde hiçbir yere gidemiyorlar. Kaçakçılar onları İran sınırından geçirip Van’a bırakmışlar. Van’dan 5-6 gün boyunca yürüyerek ve kamyonlara binerek bu şekilde buraya ulaşmışlar. Otobüs firmalarından bilet istemişler kimlikleri olmadığı için pasaport ve göçmen belgeleri olmadığı için bu şekilde burada kalmışlar. İl Göç İdaresi ile görüştük yavaş yavaş onları aldıracaklarını söylediler. Onlar da, ‘Eğer kolluk kuvvetler bize teslim ederlerse barınma, giyinme bütün ihtiyaçlarını karşılar sağlık taramalarını yaparız’ dediler” diye konuştu.

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