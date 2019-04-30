Göçmenler Diyarbakır’da yaşama tutunmaya çalışıyor

Yasa dışı yollardan Türkiye’ye gelen Afgan, Özbek ve Türkmenlerin de bulunduğu 200’den fazla göçmen, geldikleri Diyarbakır’da otogar ve yanındaki cami inşaatında kalarak yaşama tutunuyor.

Ülkelerindeki yoksulluk ve iç savaş nedeniyle yasa dışı yollarla İran’a, oradan da Türkiye’ye geçen Afgan, Özbek ve Türkmenlerden oluşan yaklaşık 200 kişilik göçmen grubu İstanbul’a oradan da Avrupa’ya geçme haliyle Diyarbakır’da bırakıldı. Ellerindeki paraları bittiği için batı illerine gidemeyen göçmen grubu, otogar ve yakınındaki cami inşaatında kalıyor. Çevredeki esnaf, aileler ve Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi tarafından yiyecek, elbise ve ilaç ihtiyaçları karşılanan göçmen grubu, zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyor.

Özbekistanlı Murat Murattenha, Afganistan’dan İran’a kadar gelip oradan da Van’a ve çeşitli yollardan Diyarbakır’a geldiklerini ifade etti. Murattenha, "Biz kaçak yollardan geldik, çok sıkıntı yaşadık. Yiyecek bir şey yok, içecek bir şey yok, elbise yok. Çok zor durumda geldik. Sınırdan geçtiğimiz zaman ölüler gördük. 10-15 kişi her sınırda ölmüştü. Çok zor durumda geldik buralara kadar. Biz 200 kadar varız. Gelirken arabada kaza geçirdi 6 kişi öldü. Çocuklarda vardı Aileleri vardı anneleri öldü orada 2 çocuk yetim kaldı. Bizleri İstanbul’a kadar götüreceklerdi. İstanbul’dan sonra arkadaşları kendileri Avrupa’ya gideceklerdi, İstanbul’da çalışacak olanlar vardı. Afganistan’ın durumu çok kötüydü, savaş vardı o yüzden buraya geldik. Biz istiyoruz ki bizi direkt götürsünler İstanbul’a kadar otobüsle götürsünler başka bir şey istemiyoruz. Biz yemek versinler yardım etsinler" dedi.