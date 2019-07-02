Göçmenler hakkında ırkçı ve cinsiyetçi paylaşımlarla ilgili soruşturma açıldı

Amerikalı yetkililerin, sınır devriye üyelerinin göçmenler hakkında ırkçı ve cinsiyetçi şakalar yaptığı iddia edilen, paylaşımları sadece üyeleri tarafından görülen kapalı Facebook grubunu soruşturduğu bildirildi.

Amerikan haber sitesi ProPublica, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Biriminin (CBP) eski ve yeni sınır devriye çalışanlarının Facebook'ta oluşturduğu kapalı grupta, göçmenler hakkında yapılan edebe aykırı ve kadınları aşağılayan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattığını yazdı.

CBP'nin İç İlişkiler Bölümü Başkanı Matthew Klein, birimin, Facebook grubunda rahatsız edici sosyal medya içeriğinden haberdar olmasının ardından İç Güvenlik Dairesini bilgilendirdiğini ve konuyla ilgili derhal soruşturma başlatıldığını ifade etti.

- Grubun 9 binden fazla üyesi var

"I'm 10-15" (Ben 10-25) isimli 3 yıllık grubun 9 bin 500 civarında üyesi bulunduğu, grupta göçmenlerin ölümüyle, ABD Kongresinin göçmenlerin tutulduğu merkezleri ziyaret eden Latin asıllı üyeleriyle alay edildiği, Kongre üyeleri Alexandria Ocasio-Cortez ve Veronica Escobar için hakarete varan ifadelerle edebe aykırı görseller kullanıldığı iddia ediliyor.