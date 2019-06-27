HABER

Göçmenler için 18 ilde 'uyum' programı düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 16:59 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde, Türkiye'de Suriyeliler başta olmak üzere geçici koruma altındaki kişiler ve göçmenler için 18 ilde 'Uyum Biz Bize Sohbetler' programı düzenlenecek.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde, Türkiye'de Suriyeliler başta olmak üzere geçici koruma altındaki kişiler ve göçmenler için 18 ilde 'Uyum Biz Bize Sohbetler' programı düzenlenecek.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki kişiler ve göçmenler için valilikler, sivil toplum kuruluşları, yerel ve yabancı kanaat önderlerinin katılımıyla 'Uyum Biz Bize Sohbetler' programı düzenlenecek. Göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı 18 ilde düzenlenen sohbetlerde, Türkiye'de sosyal uyuma ilişkin yaşanan zorlukların yerinde tespit edilmesi ve birlikte yaşam kültürü ile karşılıklı uyum sağlanması amaçlanıyor. İki gün olarak planlanan programlarda ilk gün yerel ve yabancı kanaat önderleri ile odak grup görüşmeleri gerçekleştirilecek ikinci gün ise Türkiye'nin uyuma ilişkin perspektifi, birlikte yaşam kültürü ve ortak değerler katılımcılara aktarılacak.
26 Haziran'da Mersin'de başlayan program, 6 Mart 2020 tarihinde Kocaeli'nde sona erecek.

ANKARA, (DHA)

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Yaşam Vadisi’nde caz dolu melodilerYaşam Vadisi’nde caz dolu melodiler
Facebook’ta çalışırken tanıştığı Tayvanlı ile evlendiFacebook’ta çalışırken tanıştığı Tayvanlı ile evlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü açıklaması

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Ege ve Akdeniz'de 'Antik Deniz Yolu' ortaya çıktı!

Denizin içinden 'antik yerleşim bölgesi' çıktı!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi iddialarına yanıt!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.