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“Göçmenler İçin Çözüm Arayışı Hızlandırılmalı”

08.09.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filippo Grandi, Türkiye ziyareti kapsamında, Ankara’daki temasları sonrasında Şanlıurfa ve Gaziantep’te incelemeler yapacak

“Göçmenler İçin Çözüm Arayışı Hızlandırılmalı”

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Türkiye’de temaslarda bulunuyor. Grandi, Türkiye ziyareti kapsamında, Ankara’daki temasları sonrasında Şanlıurfa ve Gaziantep’te incelemeler yapacak. Türk Dışişleri Bakanlığı “Grandi’yle gerçekleştirilecek görüşmelerde, uluslararası gündemdeki göç ve mülteci konuları tüm boyutlarıyla ele alınacak” bilgisini paylaştı.

Ankara temasları kapsamında Grandi, ilk önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Bugün sabah Soylu’yla iyi bir görüşme yaptığını açıklayan Grandi, Türkiye’nin Suriye, Afganistan ve diğer ülkelerden gelen büyük bir mülteci nüfusuna ev sahipliği yaptığını ifade etti. Bu görüşme kapsamında Grandi, Twitter hesabında “Daha fazla uluslararası yardım gerekli” paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanlığı’ndaki görüşme kapsamında Grandi’ye, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkililerinin Türkiye’nin mevcut göçmen yükü hakkında bilgi verdiği bildirildi. Türk tarafının görüşmelerde göçmenler konusunda yürüttüğü çalışmalar, yaptığı harcamalar hakkında bilgi verdiği ve “sınırlı uluslararası yardımlar” konusunu gündeme getirdiği kaydedildi.

BM yetkilisi daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile biraraya geldi. Bu görüşme sonrasında Grandi, “Türkiye'de ve bölgede zorla yerinden edilme meseleleri üzerine verimli toplantı için Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ederim. 11. yılında olan Suriye mülteci krizi ve Afganistan'daki insani durum kötüleşirken, müdahaleleri güçlendirmeli ve çözüm arayışlarını hızlandırmalıyız” mesajını Twitter hesabı aracılığıyla paylaştı.

Çavuşoğlu da Grandi’yle görüşmesine ilişkin “Göç konusu tüm ülkelerin ortak meselesi. Adil külfet ve sorumluluk paylaşımı şart” mesajını verdi. Ardından Çavuşoğlu, ABD ve Almanya’nın düzenlediği video konferansa katıldığını açıklayarak, “Afganistan’daki siyasi gelişmelere ve giderek büyüyen insani krize dair görüşlerimizi paylaştık” ifadesini kullandı. Ancak Dışişleri Bakanlığı tarafından bu toplantıya ilişkin bilgi paylaşımı yapılmadı.

Grandi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştü. Bu görüşmeye ilişkin sosyal medya aracılığıyla henüz bir açıklamada bulunmadı. Cumhurbaşkanlığı ise, sadece Erdoğan’ın Grandi ile fotoğrafını paylaştı.

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