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"Göçmenler kafeste tutuluyor" iddiasına açıklama geldi! "Fotoğraftan da anlaşılacağı üzere..."

31.05.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün “Muğla’nın Datça ilçesinde yaklaşık 25 göçmenin 25 metrekarelik kafes biçiminde bir yapının içinde tutulduğu” yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığından konuyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça'da göçmen grubunun kafes benzeri bir yapı içerisinde bekletildiği ya da alıkonulduğu iddialarını yalanladı.

"Göçmenler kafeste tutuluyor" iddiasına açıklama geldi! "Fotoğraftan da anlaşılacağı üzere..."

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında "Muğla'nın Datça ilçesinde yaklaşık 25 göçmenin 25 metrekarelik kafes biçiminde bir yapının içinde tutulduğu" şeklinde asılsız iddiaların ileri sürüldüğü haber ve paylaşımlar yayımlandığı anımsatıldı. Açıklamada, 26 Mayıs'ta Gereme ve Mersincik Koyu açıklarında 2 ayrı düzensiz göçmen grubunda 163 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla göçmen grubunun adli ve idari işlemleri yapılmak üzere Sahil Güvenlik iskelesine getirildiği belirtildi.

"FOTOĞRAFTAN DA ANLAŞILACAĞI ÜZERE..."

Göçmen grubunun, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmek üzere jandarma ve emniyet birimlerine teslim edilmeden önce, kontrollü ve uygun bir bölge olan eski hudut kapısı yolcu bekleme yerinde tüm insani ihtiyaçlarının karşılandığı ve sağlık kontrollerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu alan, göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmek üzere jandarma ve emniyet birimlerine teslim edilmeden önce geçici aktarma alanı olarak kullanılan bir alandır. Düzensiz göçmen grubunun bekletildiği alanda bulunan ve söz konusu haber/paylaşımlara yansıyan fotoğraflarda yer alan tel örgüler, bahse konu mahaldeki dış sınır tel örgüleridir. Kafes benzeri herhangi bir yapı olmayan alana ait açık fotoğraf kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Fotoğraftan da anlaşılacağı üzere bahse konu göçmen grubunun kafes benzeri bir yapı içerisinde bekletildiğine ya da alıkonulduğuna dair iddialar kesinlikle gerçek dışıdır. Denizde yaşanan birçok geri itme olayında insanlık dışı muamelelere maruz kalan düzensiz göçmenlerin yardımına zaman gözetmeksizin koşan Komutanlığımızın kurtardığı göçmenleri uygunsuz koşullarda alıkoyduğu yönündeki haberler tamamen asılsızdır."

AA-20220530-28026963-28026962-ANKARA_SAHIL_GUVENLIK_KOMUTANLIGINDAN_DATCADA_GOCMEN_GRUBUNUN_KAFESTE_BEKLETILDIGI_IDDIASINA_YALANLAMA

Açıklamada, ilgili haber ve paylaşımların, uzun süredir değişik şekillerde zulme uğrayan düzensiz göçmenlerin kayıtsız şartsız yanında olan Sahil Güvenlik Komutanlığını "derinden üzdüğü" ifadesine yer verildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Datça
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