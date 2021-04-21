Göçmenler Pandemiye Rağmen Yollara Düştü

Bu yolu kullananların sıcak aylarda sıkça rastladığı bu manzara, kent sakinleri için artık olağan hale geldi. Günlerce yürüyen göçmenlerin çilesi bununla da bitmiyor. Göçmenler, yol kontrollarının daha seyrek olması nedeniyle Diyarbakır’dan öteye otobüslerle gitmeyi tercih ediyorlar. Bunun için otogarda toplanan mülteciler pandemi şartlarına rağmen, burada da günlerce beklemek zorunda kalıyor.

Afganistan’daki çatışmalardan kaçan Uveys Habibi de binlerce göçmen gibi yönünü Türkiye’ye çevirmiş. Diğerleri gibi iş bulmak istediğini söyleyen Habibi şöyle konuştu: “Gece gündüz Afganistan’da savaş olduğu için Afganistan’ı terk ettim. Mecbur kaldığım için firar ettim. Savaş vardı. Amcam, amcamın oğlu savaşta öldüler. Annem ve babam, ailem Afganistan’dalar. Savaş var Afganistan’da, Afganistan ordusu ile Taliban arasında savaş var. Ankara’ya gitmek istiyorum. Ne dil biliyorum ne de Ankara’da kimseyi tanıyorum. Hiçbir bilgim yok. Sadece iş bulmak için Ankara’ya gitmek istiyorum.”

Afganistan Türkmenistan sınırındaki bir köyden yola çıkan Abdrurrahman Rasuli’nin Türkiye’ye ikinci gelişi. Çalışıp geride bıraktığı ailesine para gönderecek olan Rasuli, “Afganistan'da Türkmen sınırında yaşıyoruz. Pakistan'a geldik oradan İran'a geldik. İran'dan da Türkiye'ye geldik. 30 gündür yoldayız. Yürüyerek geliyoruz, bazen arabada geliyoruz. Böylece geldik şimdi Ankara'ya gideceğiz. Orada çalışacağız, şoförlük yapacağız, sulama yapacağız öyle çalışıp para biriktireceğiz” dedi.

Göçmenlerin çoğu Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden kaçıp gelmiş. Kaçak yollardan önce İran’a ardından yine kaçak yollardan Türkiye’ye giren göçmenlerin umudu batı illerinde bir iş bulabilmek. Pandemiye rağmen yollara düşen göçmenler yaşadıklarını VOA Türkçe’ye anlattı.

Türkiye’ye birkaç kez geldiği için Türkçe öğrenen 19 yaşındaki Abdulsettar Dılsoz ise daha önce çalıştığı Gebze’ye gitmek istiyor. Bir fabrikada çalışmak istediğini belirten Dılsoz, “Ben Afganistan'dan İran'a geldim, İran'dan Türkiye'ye geldim. İran’dan buraya girdim, çok sıkıntı çektim, çok zahmet çektik, çok kahır çektik. Memleketimde savaş var, orada kavga var. Gebze'ye gidiyorum, iş bulup çalışacağım. Bardak fabrikasında çalışacağım” diye konuştu.

Pakistanlı Omar Abdulhadi ise yolda yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: ”Yolda birçok sıkıntı ile karşılaştım. 2 aydır yollardayız. Aç kaldık susuz kaldık, hastalandık, dövüldük. Türkiye askerleri bizi yakaladı ve kötü muamele etti. Yolda ölenler oldu. Türkiye askeri bizi İran’a geri gönderdi. İran askerleri de bize kötü davrandılar.”

4 çocuk babası ve aynı zamanda şeker hastası olan Ali Memed Haşimi de ekmek parası için yollara düşenler arasında. Yollarda çok sıkıntı çektiklerini vurgulayan Haşimi, “Savaş var ülkemizde. Biz Afganistanlıyız. Ben Ali Mehmed Haşimi’yim. 30 yaşındayım ve 4 çocuğum var. Bir aydır yollardayız. İranlı kaçakçılar bizden 100 dolar para aldılar. Bize ne yiyecek bir şey ne de ekmek verdiler. Kaçakçılar otobüs ile seyahat edeceğimizi söyledi ama hiçbir şeye bindirmeden yayan yürüterek bizi getirdiler. Bakın sokaklardayız kimse bir ekmek bir tas su bize vermiyor” şeklinde konuştu.