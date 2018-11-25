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Göçmenlerden ABD sınırında protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 22:59 | Son Güncelleme

İltica başvurularının işleme konulmasının yavaşlatılmasını protesto eden Orta Amerikalı göçmenler, ABD-Meksika sınırına yürüdü

TIJUANA (AA) - Meksika'da, Orta Amerika ülkelerinden gelerek ABD sınırındaki Tijuana şehrine ulaşan göçmen konvoyundaki bir grup, iki ülke sınırında protesto yürüyüşü düzenledi.

Geçen hafta kente ulaşan yaklaşık 7 bin göçmenden bir grup, sınır hattına doğru yürüyerek ABD makamlarının, iltica başvurularını işleme koymayı yavaşlatılmasını protesto etti.

Göçmenler, yürüyüş boyunca ellerinde ABD ve Honduras bayraklarıyla "Biz suçlu değiliz. Biz uluslararası işçileriz." yazılı dövizler taşıdı.

Meksika polisi, izinsiz geçiş ihtimaline karşı göstericilerin sınıra yaklaşmasına izin vermedi.

ABD'li gümrük yetkilileri günde en fazla 100 göçmenin başvurusunu işleme koyduğu için grubun kentte aylarca bekleyebileceği tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan yaklaşık 7 bin kişilik göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

Trump, "Ülkemize sadece yasal olarak gelenlere izin vereceğiz. Bunun haricinde politikamız 'Yakala ve tutukla' şeklindedir." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD göçmen konvoyu Meksika

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