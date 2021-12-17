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Göçmenlere insanlık dışı muamele! Yalın ayak 4 kilometre yürüdüler, donmak üzereyken bulundular

17.12.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasa dışı yollardan Bulgaristan'a giren göçmenlere yönelik uygulanan insanlık dışı muamele bir kez daha gün yüzüne çıktı. Göçmenlerin dövülerek para, çanta, telefon, hatta soğuk kış gününde ayakkabıları alınıp Türkiye sınırına itildiği kaydedildi. Bulgar polislerinin ayakkabılarını aldığını söyleyen göçmen, “Ayakkabılarımızı alıp karlı havada bizi metrelerce yürüttüler. Odunla bizi dövdüler bazı arkadaşlarımız da yaralı. Bizi Türkiye’ye gönderdiler. Türkler bize sahip çıktı” diye konuştu.

Göçmenlere insanlık dışı muamele! Yalın ayak 4 kilometre yürüdüler, donmak üzereyken bulundular

Yasa dışı yollardan Bulgaristan'a girmek isteyen düzensiz göçmenler Bulgaristan Polisi tarafından insanlık dışı muamele ile karşılaştı. Bulgar polisince yakalanan göçmenler dövüldüler, paraları, çantaları, telefonları, hatta soğuk kış günün de ayakkabıları alınıp, Türkiye sınırına itildiler. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralar olan göçmenler, donmak üzereyken Bulgaristan'ın sınır köyü Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Kalkansöğüt köyüne sığınan 18 göçmene köy halkı sahip çıkıp, yemek ve elbise verdi.

''AYAKKABILARINI ALIP BİZE GÖNDERİYORLAR''

Bulgaristan’ın sürekli olarak göçmenleri dövüp sınır dışı ettiğini ifade eden köy sakinlerinden Burhanettin Öztürk, “Bu soğuk kış günlerinde karda kışta ayakkabılarını alıp bize gönderiyorlar. Göçmenlerde aç susuz oldukları için gelip bize sığıyorlar. Biz de ellimizde geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Göç idaresinin verdiği elbiseleri kendilerine veriyoruz. Yaklaşık 4 kilometrelik yolu ayakkabısız gelmişler. Bunların ne ayakkabıları ne çorapları hiçbir şeyleri kalmamış, her şeylerini almışlar. Yazık günah bu göçmenlere yani bu karda kışta bizde ellimizden geldiğince sahip çıktık” dedi.

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''ODUNLA DÖVDÜLER''

Bulgar polislerinin ayakkabılarını aldığını söyleyen göçmen, “Bulgaristan polisleri bizi yakaladı. Ayakkabılarımızı alıp bizi karlı havada bizi metrelerce yürüttüler. Yolda bazı arkadaşlarımızı da dövdüler. Hatta bazı arkadaşlarımız yaralı. Odunla bizi dövdüler. Paralarımızı, telefonlarımızı ve yiyeceklerimizi aldılar” şeklinde konuştu.

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''DÖRT KİLOMETRELİK YOLU YALIN AYAK GELDİK''

Bulgaristan polisleri tarafından dövüldükten sonra ayakkabılarının alındığını ve Türkiye’ye geri itildiklerini söyleyen göçmen Kerim Sadet, “Kendimizle götürdüğümüz her şeyi aldılar. Soğuk kar yağışında bize eziyet olsun diye ayakkabılarımızı aldılar ve bizi Türkiye’ye gönderdiler. Yaklaşık olarak soğukta 4 kilometrelik yolu yalın ayak geldik. Türkler bize sahip çıktı” diye konuştu.

Daha sonra Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü gelen minibüsle geri gönderim merkezine gönderildi.

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(İHA)

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