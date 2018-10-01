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Göçmenlere jandarma şefkati

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 16:51 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 161 göçmen yakalandı.

Göçmenlere jandarma şefkati

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 161 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere, jandarma ekipleri yiyecek ikram etti.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye sırasında İran sınırındaki Eşmepınar, Albayrak, Güzeldere ve Çaldıran mahallelerinde gruplar halinde yürüyen kişileri durdurdu. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 çocuk ve 1 kadının aralarında bulunduğu 161 göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kaçak göçmenlere burada yiyecek ve içecek ikram edildi. Daha sonra Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Göçmenlere jandarma şefkatiGöçmenlere jandarma şefkatiGöçmenlere jandarma şefkatiGöçmenlere jandarma şefkati

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