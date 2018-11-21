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Göçmenlere Karşı Sınıra Asker Yığmanın Maliyeti 210 Milyon Dolar

21.11.2018 14:32 | Son Güncelleme

Pentagon'un Kongre’ye sunduğu rapora göre Amerika’nın güney sınırına göçmenlere karşı binlerce asker yığmasının maliyeti tahminen 210 milyon dolar olacak

Göçmenlere Karşı Sınıra Asker Yığmanın Maliyeti 210 Milyon Dolar

Amerika Savunma Bakanlığı’nın Kongre’ye sunduğu rapora göre Amerika’nın güney sınırına göçmenlere karşı binlerce asker yığmasının maliyeti tahminen 210 milyon dolar olacak. Bu görevin kapsamı ve süresi konusunda da üstelik halen soru işaretleri var.

Bu rakamın 72 milyon dolarlık kısmı sınır devriyelerine destek sağlayacak 5900 askerin harcamaları, 138 milyon dolarlık kısmıysa Nisan ayından bu yana sınır hattında görev yapan 2100 kişilik Ulusal Muhafız Gücü’nün masrafları olarak öngörülüyor.

Kongreye sunulan rapora Associated Press Haber Ajansı ulaştı. AP Ajansı haberi servis ettikten sonra Pentagon’dan yapılan açıklamayla, yaklaşık 72 milyon dolarlık harcamaya ilişkin bilgi doğrulandı ancak Ulusal Muhafız Gücü harcamalarına dair 138 milyon dolarlık kısımdan bahsedilmedi.

Yetkililer 210 milyon dolarlık harcamanın, ordunun görev süresinin uzaması halinde daha da artacağına dikkat çekiyorlar. Mevcut plan söz konusu görevlendirmenin 15 Aralık’ta son bulmasını öngörüyor. Görev süresinin uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Pentagon, Texas, Arizona ve California’da sınır devriyeleriyle birlikte görev yapan askeri personelin gerekli durumlarda müdahale yapabilmesini sağlayacak düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Mevcut durumda sınırda görev yapacak askeri personelin, sadece kendisini savunma yetkisi var ve bunun dışında bir müdahale hakkı bulunmuyor.

Halen sınırda Texas’ın güneyinde görev yapan 2800 asker, göçmen kafilelerinin toplandığı Güney California’ya sınır olan Meksika’nın Tijuana kasabasından bir hayli uzaktalar. Askerler, Orta Amerika’dan göçmenlerin Amerika’ya doğru yola çıkmaları üzerine, Sınır Devriyeleri’ne destek olmaları amacıyla Başkan Donald Trump’ın emriyle görevlendirildiler.

Göçmen kafilesini istilacılar olarak adlandıran Başkan Trump’ın bu yaklaşımı aralarında eski ordu mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi tarafından da eleştiriliyor. Trump’a yöneltilen ana eleştiri bu konuyu 6 Kasım ara seçimlerine malzeme ettiği yönünde.

California Demokrat Senatörü Dianne Feinstein, Pentagon’un harcama raporunun, bu görevlendirmenin nasıl bir saçmalık olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Feinstein, “Bu askerler evlerinden uzakta haftalarca zaman geçiriyorlar ve Pentagon vergi ödeyen vatandaşların milyonlarca dolarını boşa harcıyor ki; Başkan Trump, sığınmacı korkusunu frenleyebilsin ve seçim sonuçlarını etkileyebilsin. Ordumuzun kadın ve erkek mensuplarını göçmen karşıtı siyasi oyunu destelemek için bir araç haline getirmek, bu Başkan için bile olabilecek en saygısızca davranıştır” dedi.

Başkan Trump’sa Salı günü yaptığı açıklamada askerlerin şükran gününde evlerinde olamayacak olmalarına karşın, sınırda görev yapmaktan memnun olduklarına emin olduğunu söyledi.

Trump, “Şükran günü için üzülmeyin. Bunlar sağlam insanlardır. Neler yaptıklarının ve nasıl muhteşem olduklarının farkındalar ve şu ana kadar harika işler çıkardılar. Onlar adına şükran günü için üzülüyorsunuz ama onlar sınır hattında ülkelerini temsil etmekten gurur duyuyorlar. Meksika’da Tijuana’da neler olduğuna bakarsanız oradakiler göçmenler için onların kötü insanlar olduklarını ve onlarla çatıştıklarını söylüyorlar” dedi.

Eğer görev süresi planlandığı gibi 14 Aralık’ta dolarsa sınırdaki askerler en azından Christmas için evlerine dönebilmiş olacaklar.

Öte yandan Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis söz konusu görevlendirmenin bütçesi konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Mattis, “Şu an istediğimiz gibi bir bütçe tahmini ortaya koyabiliriz. Ben size gerçek bütçe rakamlarını vermeyi tercih ederim ama bu şu an için mümkün değil. Askerleri, ekipmanlarını oraya sevk etmenin bir maliyeti var. Bu ve buna benzer kalemler söz konusu. Dolayısıyla şu anda sizlere tam olarak kesin olmayan rakamlardan bahsetmek ve vermek istemiyorum” diye konuştu.

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