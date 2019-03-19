Göçmenlere Yönelik Ceza Uygulamalarında Trump’a Onay

ABD Anayasa Mahkemesi’nin yeni bir kararı ülkede alevlenen göçmenlere yönelik ceza yasaları tartışmasında Trump yönetiminin yetkisini onayladı.

Bu karara göre federal yetkililerin, kriminal geçmişleri olan göçmenleri cezaları bittikten yıllar sonra dahi kefalet duruşması olmaksızın süresiz olarak tutuklama yetkisi var.

Salı günü 5’e 4 oyla onaylanan Yüksek Mahkeme kararı hakimlerin bu konudaki ideolojik farklılıklarını da tekrar belirginleştirmiş oldu.

Mevcut uygulama uyarınca kriminal bir suçtan hüküm yiyerek hapis cezası alan göçmenler, cezalarının bitiminin ardından ilk 24 saat içerisinde federal yetkililerce sınır dışı edilmeden önce tutuklanabiliyordu.

Trump’ın liberal eğilimli olmakla suçladığı Yargıtay 9’uncu Dairesi 2016 yılında aldığı bir kararda, cezası tamamlanan göçmenlerin cezaevinden çıkar çıkmaz federal göçmen bürosu yetkililerince gözaltına alınmamaları halinde daha sonra böyle bir uygulamaya maruz bırakılamayacağı hükmünü vermişti.

Ancak Yüksek Mahkeme’nin yeni kararı tutuklamaların herhangi bir zaman, süresiz olarak ve kefalet duruşması hakkı verilmeden yapılabileceğini öngörüyor..

Sözkonusu kararın verildiği davada müştekiler, üzerinde esrarla yakalanan Kamboçyalı bir göçmenle, kontrole tabi bir maddeyi üretmeye çalışan Filistinli bir göçmen. Her ikisi de ABD’de yasal kalma izni olan göçmenler.

