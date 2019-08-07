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Göçmenlere yönelik sağlık hizmeti: Transkültürel Hemşirelik

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 10:24 | Son Güncelleme

AVRUPA Birliği'nin desteği gerçekleşen Transkültürel Hemşirelik, sağlık çalışanlarının göçmenlere yönelik eğitilmesini amaçlıyor.

Göçmenlere yönelik sağlık hizmeti: Transkültürel Hemşirelik

İSTANBUL, (DHA)- AVRUPA Birliği'nin desteği gerçekleşen Transkültürel Hemşirelik, sağlık çalışanlarının göçmenlere yönelik eğitilmesini amaçlıyor. Proje Türkiye’den İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), Belçika’dan Antwerp Üniversitesi, İspanya’dan San Jorge Üniversitesi ve Portekiz’den Portalegre Politeknik Enstitüsü’nün ortaklığında gerçekleşiyor.

İAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Indrani Kalkan ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuran Kömürcü’nün yürüttüğü AB destekli Erasmus+ KA2 projesi Transkültürel Hemşirelik eğitim programı 4 yıl sürecek. Katılımcı okulların öğrencileri her yıl katılımcı bir başka okulu ziyaret ederek değişim programından yararlanacak.

Dr. Öğr. Üyesi Indrani Kalkan proje hakkında, "Dünyanın her yerinde yaşanan bu soruna yönelik hemşirelik öğrencilerinin, öğretim elemanlarının, toplumun farkındalığını artırmak ve ortak çözümler üretmek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

"TRANSKÜLTÜREL HEMŞİRELİK EL KİTABI HAZIRLANACAK"

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Nuran Kömürcü, "Bu projenin temel amacı Transkültürel Hemşirelik konusunda bu dört ülkenin eğitiminde bunun önemini kavratmak, verilen sağlık hizmetine ve topluma yansıtmak. Bu nedenle her yıl dört ortak ülkenin altı öğrencisi ve iki öğretim elemanına yaz okullarında birer hafta eğitim vermek, konu ile ilgili araştırmaları yapmak, bilimsel toplantılarda sunmak, el kitabı hazırlamak gibi faaliyetler içermektedir. Öğrencilerin farklı ülkelerin öğrencilerini, onların eğitimlerini ve kültürlerini tanımalarının yanı sıra kendi kültür ve eğitimleri hakkında paylaşımda bulunmaları, İngilizcelerini geliştirmeleri için iyi bir olanak olmuştur. Proje koordinatörleri yılda en az iki kez bir araya gelerek yapılan çalışmaları paylaşmaktadır" diye konuştu.

"TRANSKÜLTÜREL ÇALIŞMALARA EN ÇOK TÜRKİYE’DE İHTİYAÇ VAR"

Prof. Dr. Kömürcü, "Transkültürel Hemşirelik dünyadaki tüm ülkeler için önemli olduğu kadar ülkemiz için daha çok önem kazanmıştır. Günümüzde göçler nedeniyle hizmet verdiğimiz hastalarımızın sayısı giderek artmaktadır. Onların bizden beklentilerini karşılayabilmek ve iyi bir bakım hizmeti verebilmek için Trans kültürel Hemşireliğin önemini daha iyi içselleştirmemiz gerekmektedir. Öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız için bu proje güzel bir olanak sunmaktadır. Bizde keyifle çalışmaları yürütmekteyiz. Dünyanın her yerinde bu hizmette zorluklar var, bir standart söz konusu olmamakla beraber gereksinimler doğrultusunda sürekli iyileştirmeler için birçok çalışmalar yapılmaktayız. Projenin kapanış toplantısı 2021 yılında İstanbul Aydın Üniversitesinde yapılacak" ifadelerini kullandı.

Göçmenlere yönelik sağlık hizmeti: Transkültürel Hemşirelik

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