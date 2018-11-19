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Göçmenleri Meksikalılar Da İstemiyor

19.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

Meksika'nın Tijuana kasabasında göçmenler protesto edildi

Göçmenleri Meksikalılar Da İstemiyor

Meksika’nın Amerika sınırındaki kasabası Tijuana’da, Amerika’ya gitmeye çalışan göçmenler protesto edildi. Tijuana halkı Pazar günü şehir meydanında toplandı ve Amerika’ya girmeye çalışan göçmenleri protesto etti.

Kasabaya bir ay içerisinde yaklaşık 3 bin Orta Amerikalı göçmenin akın etmesi üzerine tansiyon yükseldi. Hali hazırda binlerce göçmen daha Tijuana kasabası üzerinden Amerika’ya geçebilmek ümidiyle yoldalar. Yetkililer, kasabaya gelecek toplam göçmen sayısının 10 bini bulacağını tahmin ediyorlar.

Tijuana’yla Amerika’nın San Diego şehri sınırındaki Amerikalı sınır devriyeleri, günde sadece 100 kişinin başvurusunu kabul ediyorlar. Sığınma talebinde bulunanla tek tek kayıtlar yaptırıyorlar ve şu ana dek bölgeye ulaşıp Amerika’ya sığınma başvurusu için isimlerini yazdıranların sayısı 3 bini aşmış durumda.

Pazar günü göçmenlerin kasabalarına gelmesinden memnun olmayan Tijuana kasabası sakinleri sınırdan 1.6 km uzaklıktaki bir meydanda toplanıp Meksika bayraklarıyla milli marşlarını söylediler. Göstericiler göçmenlere yönelik olarak “Gidin, gidin” sloganları attılar. Halk göçmenlerin kasabalarına gelmesinden memnun olmadıklarını ve göçmenlerin kendileri için tehlike arz ettiğini söylüyorlar. Kasaba halkı kafileler halinde göçmenlerin yaşadıkları yere gelişinin bir “istila” olduğunu savunuyorlar. Bölge halkı kendilerinin ödedikleri vergilerin kasabalarında konaklamak zorunda kalan kişilerin bakımları için harcanmasından endişe ettiklerini söylüyorlar.

Bölge halkı “Onlar burada istemiyoruz” sloganları atarken, Tijuana’da yaşayan bir ev kadını olan Juana Rodriguez, hükümetin bu kişilerin suçlular olup olmadığı konusunda araştırma yapması gerektiğini söylüyor.

Gazetecilere konuşan bir başka kadın da “Bırakalım kendi hükümetleri onlarla ilgilensin” ifadelerini kullandı.

Protesto gösterisinin düzenlendiği meydanın biraz uzağında az sayıda kişi de ellerindeki pankartlar ve dövizlerle göçmenlere destek verdi. Bu gruptan 38 yaşındaki eski bir öğretmen olan Keila Samarron, göçmenlere destek verirken elindeki dövizde “Çocukluğun sınırları yoktur” yazıyor.

Şu anda Tijuana kasabasına ulaşan çoğu 9 milyon nüfuslu Honduras’tan gelen göçmenler, yaklaşık bir ay önce yola çıkmışlardı. Bu kişilerden çoğu ülkelerinden kaçma nedenlerini aldıkları ölüm tehditleri olarak belirtiyor.

Ancak bu zorlu bir yolculuktu ve çok sayıda göçmen vazgeçip geri dönmek zorunda kaldılar.

Honduras’ın Meksika Büyükelçisi Alden Rivera, yaklaşık 1800 göçmenin 13 Ekim’de yola çıkan kafileden ayrılarak geri döndüklerini söyledi. Rivera, daha fazla kişinin geri dönmesini beklediklerini belirterek, “Onların geri dönmesini istiyoruz” dedi.

Honduras Amerika’nın New Orleans ve Detroit şehirlerine yakın bir cinayet oranına sahip; 100 binde 43. Şiddet olayları dışında göçmenlerin ülkeyi terk etmelerine neden olan bir başka etksen se kötü ekonomik koşullar. Dünya Bankası verilerine göre her 3 kişiden 2’sinin yoksulluk çektiği Honduras’ta kişi başına düşen milli gelir aylık 120 dolar.

Göçmen kafilelerinin uzunca bir süre kalması beklenen 1.6 milyon nüfuslu Tijuana şehrinin bu yükü taşıyıp taşıyamayacağına dair endişeler hakim.

Tijuana Valisi Juan Manuel Gastelum, adeta çığ gibi büyüyen gömen akınını şehrin taşımasının zor olduğunu söylerken sınırdaki yavaş işlemler nedeniyle bu kişilerin en az 6 ay Tijuana’da kalmasının beklendiğine dikkat çekti.

Meksika İçişleri Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Tijuana’ya gıda ve battaniye gönderildiğini duyurdu.

Kasabadaki jimnastik salonu ve spor tesisleri göçmenler için konaklama alanına dönüştürüldü. Bölgedeki özel konaklama tesislerinin 700 belediyenin oluşturduğu alanların da maksimum 3 bin kişi kapasitesi var.

Belediye’nin konaklama tesislerinde beklemekte olan göçmenlerden biri olan 24 yaşındaki Josue Caseres, “Bizler zaten suç ve şiddetten kaçıyoruz nasıl olur da bizim şiddet eylemi yapacağımızı düşünürler?” diyerek kendileri hakkındaki yorumlara tepki gösterdi.

Göçmen kafilesinden bazıları Tijuana’nın birkaç saat uzağında olan diğer şehirlere yönlendirildi.

Öte yandan göçmen kafilesine karşı sert ifadeler kullanan Başkan Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada Tijuana Valisi’ne destek verdi ve göçmenlerin geri dönmeleri konusunda cesaretlendirilmelerini söyledi.

Trump, “Amerika bu hastalıklı istilaya karşı hazır ve buna direnecek. Bu insanlar suça ve Meksika sorunlara neden oluyorlar. Evinize dönün!” diye yazdı.

Trump ayrıca yasal olmayan yollardan Amerika’ya gelerek sığınma başvurusu yapan kişilerin tutuklanacağını hatırlattı.

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