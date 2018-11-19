Göçmenleri Meksikalılar Da İstemiyor

Pazar günü göçmenlerin kasabalarına gelmesinden memnun olmayan Tijuana kasabası sakinleri sınırdan 1.6 km uzaklıktaki bir meydanda toplanıp Meksika bayraklarıyla milli marşlarını söylediler. Göstericiler göçmenlere yönelik olarak “Gidin, gidin” sloganları attılar. Halk göçmenlerin kasabalarına gelmesinden memnun olmadıklarını ve göçmenlerin kendileri için tehlike arz ettiğini söylüyorlar. Kasaba halkı kafileler halinde göçmenlerin yaşadıkları yere gelişinin bir “istila” olduğunu savunuyorlar. Bölge halkı kendilerinin ödedikleri vergilerin kasabalarında konaklamak zorunda kalan kişilerin bakımları için harcanmasından endişe ettiklerini söylüyorlar.

Tijuana’yla Amerika’nın San Diego şehri sınırındaki Amerikalı sınır devriyeleri, günde sadece 100 kişinin başvurusunu kabul ediyorlar. Sığınma talebinde bulunanla tek tek kayıtlar yaptırıyorlar ve şu ana dek bölgeye ulaşıp Amerika’ya sığınma başvurusu için isimlerini yazdıranların sayısı 3 bini aşmış durumda.

Kasabaya bir ay içerisinde yaklaşık 3 bin Orta Amerikalı göçmenin akın etmesi üzerine tansiyon yükseldi. Hali hazırda binlerce göçmen daha Tijuana kasabası üzerinden Amerika’ya geçebilmek ümidiyle yoldalar. Yetkililer, kasabaya gelecek toplam göçmen sayısının 10 bini bulacağını tahmin ediyorlar.

Meksika’nın Amerika sınırındaki kasabası Tijuana’da, Amerika’ya gitmeye çalışan göçmenler protesto edildi. Tijuana halkı Pazar günü şehir meydanında toplandı ve Amerika’ya girmeye çalışan göçmenleri protesto etti.

Bölge halkı “Onlar burada istemiyoruz” sloganları atarken, Tijuana’da yaşayan bir ev kadını olan Juana Rodriguez, hükümetin bu kişilerin suçlular olup olmadığı konusunda araştırma yapması gerektiğini söylüyor.

Gazetecilere konuşan bir başka kadın da “Bırakalım kendi hükümetleri onlarla ilgilensin” ifadelerini kullandı.

Protesto gösterisinin düzenlendiği meydanın biraz uzağında az sayıda kişi de ellerindeki pankartlar ve dövizlerle göçmenlere destek verdi. Bu gruptan 38 yaşındaki eski bir öğretmen olan Keila Samarron, göçmenlere destek verirken elindeki dövizde “Çocukluğun sınırları yoktur” yazıyor.

Şu anda Tijuana kasabasına ulaşan çoğu 9 milyon nüfuslu Honduras’tan gelen göçmenler, yaklaşık bir ay önce yola çıkmışlardı. Bu kişilerden çoğu ülkelerinden kaçma nedenlerini aldıkları ölüm tehditleri olarak belirtiyor.

Ancak bu zorlu bir yolculuktu ve çok sayıda göçmen vazgeçip geri dönmek zorunda kaldılar.

Honduras’ın Meksika Büyükelçisi Alden Rivera, yaklaşık 1800 göçmenin 13 Ekim’de yola çıkan kafileden ayrılarak geri döndüklerini söyledi. Rivera, daha fazla kişinin geri dönmesini beklediklerini belirterek, “Onların geri dönmesini istiyoruz” dedi.