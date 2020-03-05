Göçmenleri öldüren Yunan polisinden PKK'lıya koruma

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölücü faaliyetleri önlemek için yaptıkları ortak çalışması neticesinde terör örgütü PKK’ya bundan bir yıl önce katılan 19 yaşındaki N.Ş. ile irtibata geçildi. Kuzey Irak'taki PKK kamplarına bir yakınının vasıtasıyla katılan ve burada bomba ile silah eğitimi alan genç kız polisin ikna etmesiyle Kuzey Irak'tan Suriye'ye oradan da Türkiye'ye gelerek 9 Ocak’ta polise teslim oldu.

Bir yıldır çocuklarını göremeyen anne ve baba ona kavuşunca sıkı sıkı sarılarak duygusal anlar yaşandı. N.Ş. daha sonra ise emniyete giderek polise ifade verdi. N.Ş.'nin verdiği ifadede çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Bir akrabasının vasıtasıyla örgüte katılmak için irtibata geçtiğini söylen N.Ş., "4 Şubat 2019 günü Adana’dan İstanbul’a gittim. Aynı gün Edirne’ye geçerek Yunanistan il sınırına kadar giderek kaçakçılar vasıtasıyla Meriç Nehri’ni botla geçtim. Suriye’de bulunan ve telefonla görüştüğüm bir örgüt üyesi Yunanistan polisine gitmemi söyledi" dedi.