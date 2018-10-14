İzmir'in Menderes ilçesinde 22 düzensiz göçmenin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kazada devrilen kamyonun Aydın'ın Söke ilçesinde bin liraya kiralandığı tespit edildi.
Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun plakasının 09 S 0574 olarak belirlenmesinin ardından Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Kamyonun Söke ilçesinde K.D'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, sahibinin bilgisine başvurdu.
Kamyonun K.D. tarafından Mustafa Yılmaz'a (35) 2 gün önce kira sözleşmesi yapılarak 4 günlüğüne bin lira karşılığında kiralandığı belirlendi.
Sürücünün, kira bedelini peşin olarak ödediği öğrenildi.
İzmir'in Menderes ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi olay yerinde, 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirmiş, 13 kişi de yaralanmıştı.
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