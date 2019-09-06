HABER

Göçmenleri taşıyan minibüs şarampole uçtu: 2 ölü, 30 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 10:34 | Son Güncelleme

Ağrı’da Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüsün şarampole uçması sonucu 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre olay, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Somkaya köyü yakınlarında meydana geldi.

Ağrı’da Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüsün şarampole uçması sonucu 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Somkaya köyü yakınlarında meydana geldi. İlk verilere göre minibüste bulunan Afgan uyruklu 2 göçmenin hayatını kaybettiği, 30 göçmenin ise yaralandığı bilgisine ulaşıldı.
Meydana gelen kazada yaralılar ambulanslarla Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi ve Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri ise Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

PARTNERTaşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!Taşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!
Polis baskınında uyuşturucuyu eşinin sütyenine gizlediPolis baskınında uyuşturucuyu eşinin sütyenine gizledi
FETÖ şüphelisi 7 eski TÜBİTAK çalışanı adliyedeFETÖ şüphelisi 7 eski TÜBİTAK çalışanı adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

12 yaşındaki kızına içki içirildiğini öne süren baba, kızının velayetini aldı

İçki içirilen kızının velayetini aldı

Sıva yaparken 3 metre yükseklikten düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Biri 19 diğeri 27 yaşındaydı! Acı detay

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.