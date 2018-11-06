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Göçmenleri taşıyan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 13:33 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Pakistan ve Bangladeş uyruklu 5 göçmenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Göçmenleri taşıyan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Pakistan ve Bangladeş uyruklu 5 göçmenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada göçmenlerden 1'i öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabaha karşı Malkara-Keşan karayolu Kadıköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Keşan'a giden Yavuz Tabana (48) yönetimindeki, CF 25228 Norveç plakalı otomobil, Kadıköy Mahallesi mevkisine geldiğinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, Bangladeş uyruklu Mahmut Muhiddin Miya (18) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Yavuz Tabana ile Bangladeş uyruklu Muhammed Bilal Miya (20), Pakistan uyruklu Sakıp Ali (18), Noman Ali (15) ve Muhammed Ali (18) yaralandı. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Savcılık incelemesinin ardından, Bangladeş uyruklu Mahmut Muhiddin Miya'nın cansız bedeni Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Üzerlerinden pasaport çıkmayan göçmenlerin, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gidebilmek için sınıra gittikleri tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Göçmenleri taşıyan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralıGöçmenleri taşıyan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralıGöçmenleri taşıyan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralıGöçmenleri taşıyan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

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