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Göçmenlerin Alman toplumuna uyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 04:06 | Son Güncelleme

CDU Berlin Eyalet Teşkilatı Başkanı Kai Wegner: - "Uyumu ancak birlikte çalışabilirsek başarabiliriz"

BERLİN (AA) - Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Berlin Eyalet Teşkilatı Başkanı ve Federal Meclis Milletvekili Kai Wegner, göçmenlerin topluma entegrasyonuna ilişkin, "Uyumu ancak birlikte çalışabilirsek başarabiliriz." dedi.

Wegner, avukat Dr. Ersin Nas’ın başkanlığını yaptığı CDU Spandau İlçe Teşkilatı bünyesindeki Uyum Çalışma Grubu tarafından düzenlenen iftara katılarak bir konuşma yaptı.

Berlin'de göçmenlerin topluma entegrasyonuyla ilgili bazı şeylerin iyi gitmediğine işaret eden Wegner, “Uyumu ancak birlikte çalışabilirsek başarabiliriz.” dedi.

Wegner, bunun için her iki tarafta önyargıların yıkılması ve tanışmak için karşılıklı ziyaretlerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Dini ibadet olan oruca saygı duyduğunu ifade eden Wegner, “İçinde bulunduğumuz bu dönemde bir şeylerden vazgeçmek ve zayıfları düşünmek büyük bir değerdir.” şeklinde konuştu.

Din ve inancın önemli şeyler olduğunu vurgulayan Wegner, "İnancın birbirimize değer verme konusunda bizi birleştirmesi lazım. Bunun da belirli şeylere birlikte girişmek için bir fırsat teşkil etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kai Wegner, iftara katılan işveren derneklerinin temsilcilerine seslenerek, meslek eğitim yerleri bulma, kalifiye elemen eksikliği ve bürokrasinin üstesinden gelinmesi gibi sorunların birlikte konuşarak çözülebileceğini kaydetti.

İftara, Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici ile ilçedeki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile CDU üyeleri ve davetliler katıldı.

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Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Almanya Berlin Eyalet Teşkilatı Başkanı Ersin Nas Kai Wegner Spandau

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