HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Göçmenlerin görüntüleri sosyal medyada olay olmuştu! Van Valiliği'nden açıklama

Göçmenlerin görüntüleri sosyal medyada olay olmuştu! Van Valiliği'nden açıklama

04.05.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Valiliği, sosyal medyada yer alan İran sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan bir grup düzensiz göçmenle ilgili görüntülerin geçen yıl Twitter'da paylaşıldığını ve İran topraklarında çekilmiş olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Farklı tarih, lokasyon ve kişilere ait görüntülerin sınır hattında alınan tedbirlere bağlı olarak ülkeye giriş teşebbüslerinin engellenmesi sonucunda, göçmen kaçakçıları tarafından reklam amaçlı paylaşıldığı, anlaşılmaktadır" denildi.

Göçmenlerin görüntüleri sosyal medyada olay olmuştu! Van Valiliği'nden açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, dün bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapanlara ait olduğu iddia edilen görüntülerin geçen yıl 4 Mayıs'ta @rusentakva isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldığını ve bunların İran İslam Cumhuriyeti topraklarında çekildiğinin belirlendiği kaydedildi.

"Farklı tarih, lokasyon ve kişilere ait görüntülerin sınır hattında alınan tedbirlere bağlı olarak ülkeye giriş teşebbüslerinin engellenmesi sonucunda, göçmen kaçakçıları tarafından reklam amaçlı paylaşıldığı, anlaşılmaktadır" ifadesinin yer aldığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Bahse konu görüntüler üzerinden idareyi yıpratmak adına yapılan bir kısım kasıtlı paylaşımlar, düzensiz göçle mücadeleye zarar verdiği gibi göçmen kaçakçılarının bu yöndeki faaliyetlerine katkı sunmaktadır."

Screenshot_2

5 AYDA 37 BİN DÜZENSİZ GÖÇMENİN YURDA GİRİŞİ ENGELLENDİ

Açıklamada düzensiz göç hareketlerinin engellenmesi, göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların askeri hudut birlikleri, emniyet, jandarma, sahil güvenlik teşkilatları ve güvenlik korucularıyla İHA/SİHA'lar dahil olmak üzere teknolojinin sağladığı tüm imkanlar kullanılarak yürütüldüğü vurgulandı.

Screenshot_4

Güvenlik birimlerince bu yıl illegal yollarla ülkeye girmeye çalışan 37 bin 66 düzensiz göçmenin engellendiği aktarılan açıklamada, "Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 294 araca el konulmuş ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 708 organizatör yakalanmıştır. Yakalanan organizatörler hakkında yasal işlem yapılarak adli mercilere teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Valilik açıklamasında, illegal yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine ya da üçüncü ülkelere sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
00.45'te yaşandı! Taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü00.45'te yaşandı! Taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü
Pasifik'te gergin saatler! Uçak gemisi filosunu gönderdilerPasifik'te gergin saatler! Uçak gemisi filosunu gönderdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1 milyon Suriyeli" açıklaması!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1 milyon Suriyeli" açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

UEFA, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kabul etti! Eski yöneticiden açıklama...

UEFA, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kabul etti! Eski yöneticiden açıklama...

10 milyonda bir görülüyor! Midesini üşüttü zannetti...

10 milyonda bir görülüyor! Midesini üşüttü zannetti...

Survivor'da sürpriz veda! "Çok büyük bir hata yaptım"

Survivor'da sürpriz veda! "Çok büyük bir hata yaptım"

Kansere yol açıyor! DSÖ'den kritik rapor: Türkiye, Avrupa'da ilk sırada

Kansere yol açıyor! DSÖ'den kritik rapor: Türkiye, Avrupa'da ilk sırada

'Rambo Okan'a gözaltı: Ben kestim

'Rambo Okan'a gözaltı: Ben kestim

Emniyet'ten 'Sessiz İstila' açıklaması: 2 kişi gözaltına alındı

Emniyet'ten 'Sessiz İstila' açıklaması: 2 kişi gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Görenler baba-kız zannetti! “O benim çocuğum değil”

Görenler baba-kız zannetti! “O benim çocuğum değil”

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.