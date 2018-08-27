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Göçmenlerin işlem yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 20:06 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili süresince başvuruda bulunamayan göçmenler, kayıt merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu - Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği Koordinatör Yardımcısı Levent Ulusoy: - "Bayram dolayısıyla ciddi bir yığılma oldu. Tüm resmi kurumlar kapalı olduğu için biz de kayıtları ertelemek zorunda kaldık. Bayram dönüşü yaşanan kalabalık gibi değerlendirebiliriz"

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneğine başvuruda bulunamayan göçmenler, kayıt merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren dernekte 9 günlük bayram tatili nedeniyle kayıt işlemi yapılamadı. Dernek binası önünde bayram süresince bekleyen ve çoğunluğunu Afgan uyrukluların oluşturduğu göçmenler, bayramı parklarda geçirdi.

Dernek çalışanları, tatilin bitmesiyle mesaiye sabah erken saatlerde başladı. Akşam saatlerine doğru da yoğunluk azaldı.

Dernek Genel Koordinatör Yardımcısı Levent Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oluşan yoğunluğun bayram tatili nedeniyle bütün resmi kurumların kapalı olmasından kaynaklandığını söyledi.

Ulusoy, Suriyeli olmayan grupların kayıtlarını yaptıklarını belirterek Afganistan, Irak, İran, Somali ve diğer 81 ülkeden Türkiye'ye sığınan kişilerin başvurularını aldıklarını ifade etti.

Başvuruların, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği adına Türkiye'de gerçekleştirildiğini dile getiren Ulusoy, ilk başvuru alındıktan sonra verilen belgeyle Göç İdaresi İl Müdürlüklerinden de kayıt yaptırılması gerektiğini aktardı.

Gün içerisinde kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra dernek önünde beklemelerin de sona erdiğini vurgulayan Ulusoy, şöyle konuştu:

"Bayram dolayısıyla ciddi bir yığılma oldu. Tüm resmi kurumlar kapalı olduğu için biz de kayıtları ertelemek zorunda kaldık. Bayram dönüşü yaşanan kalabalık gibi değerlendirebiliriz. Normal günlerden üç katı daha fazla bir kayıt yaptık. Bayramdan dolayı binin üzerinde kişi var. Mesai bitse de son kişiyi gönderene kadar işlemlere devam edeceğiz."

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kurban bayramı Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği

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