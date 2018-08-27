Göçmenlerin işlem yoğunluğu

Gün içerisinde kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra dernek önünde beklemelerin de sona erdiğini vurgulayan Ulusoy, şöyle konuştu:

"Bayram dolayısıyla ciddi bir yığılma oldu. Tüm resmi kurumlar kapalı olduğu için biz de kayıtları ertelemek zorunda kaldık. Bayram dönüşü yaşanan kalabalık gibi değerlendirebiliriz. Normal günlerden üç katı daha fazla bir kayıt yaptık. Bayramdan dolayı binin üzerinde kişi var. Mesai bitse de son kişiyi gönderene kadar işlemlere devam edeceğiz."

